MP魔幻力量嘎嘎參賽未被認出！《音樂主理人》24強名單正式出爐
《MUSIC MAKER音樂主理人》官方YouTube昨（19）日釋出海選複賽過程畫面，36位晉級選手懷抱著來參加入圍PARTY，認識未來競賽夥伴，並以了解賽程賽制的心情前來，卻被主持人邱宇辰告知，現場要再淘汰三分之一的選手，隨即點名12位選手直接晉級，24強名單正式出爐，引來其他選手不滿：「這12位選手憑什麼不用比」、「我們是來陪榜的嗎？」而前MP魔幻力量主唱嘎嘎（潘俊佳）驚喜現身選手群中，豈料錄了一天的節目，竟沒有其他選手發現他就在現場。
記者郭佩蓉/綜合報導
在複賽開始前，選手報到後在場內互動閒聊時，有其他選手表示以前有聽過MP魔幻力量的歌，但在賽後受訪時才驚覺，原來嘎嘎有在現場，而且還一起錄了一天的節目竟然都沒發現。而嘎嘎憑藉上過小巨蛋的實力，在第一關即直接晉級，拿到《MUSIC MAKER音樂主理人》門票。
在12位選手無條件晉級後，剩餘的24名選手一一演唱自己的原創歌曲作品，由三名資深音樂製作人王治平、陳子鴻和斐立普擔任評審，除了考驗現場唱功實力外，作品的曲風調性及創作故事也都是評審的評分依據，表演完畢由三位評審現場決定選手留下或離開。當12名晉級名單出爐後，尚有7位選手未上台表演，而主持人邱宇辰此時又再次宣布，這7位選手可以向剛剛已晉級的選手們發出戰書，而剛剛已順利獲得晉級資格的選手瞬時間坐立難安起來，最一開始直接晉級的12位選手也加入評分行列，超高壓的賽制讓現場緊張氣氛達到高點。
曾參加《聲林之王3》的「仙人掌」蘇侯宇本來成功晉級，以為打破了自己參加音樂選秀第一場就會被淘汰的魔咒，卻在PK環節遭到點名挑戰，晉級之路又止步於此，坐在蘇侯宇旁的陳守恩也是音樂選秀節目常客，過往比賽無往不利的他，卻也在最後被指名PK，中止比賽之路。