南市九大運輸業共同宣誓 指叉確認提升行人用路安全

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台南市去(111)年行人交通事故有半數發生在路口，為提升行人交通安全環境，台南市政府預定今（112）年完成百大路口行人安全計畫，及率先打造全國首座大客車路口停讓實境訓練場。黃偉哲表示，市府一直以來積極推動路口改善，包含行人專用號、行人專用時效號誌、斑馬線及大小客車落實路口停讓。感謝大家努力在用路人、行人、汽車駕駛的安全維護，確保路口通行及用路人的安全。改善之路會一直持續，感謝交通局及警察局的同仁在路口辛苦執行，更感謝九大運輸業者配合，以及嘉義監理所的倡議下，攜手落實路口停讓，共同維護路口的安全。
交通局長王銘德指出，依據交通部道安資訊查詢網數據顯示，台南市去(111)年行人於路口發生交通事故700人，約占整體行人交通事故數5成，因行人防護性較弱，事故發生後常造成嚴重傷害，透過本次邀集南市九大運輸業一齊宣誓，再次宣導強調路口停讓的重要性，藉由後續相關推動作為，深化路口停讓觀念，期許各汽車運輸業者共同響應，讓路口零事故、零意外。
參與宣示行動的九大運輸業包含台南市計程車客運業、小客(貨)車租賃業、遊覽車客運業、公路汽車客運業、市區汽車客運業、貨運三業及台南市汽車駕駛員職業工會等公(工)會代表，期能號召所屬從業駕駛人員共同響應，提升路口停讓意識，降低路口交通事故的發生，確保交通安全。
嘉義區監理所所長黃萬益表示，透過本次活動充分展現出運輸業者推動路口停讓的決心與共識，透過大家齊心努力，讓每位職業駕駛都能深刻體認路口停讓與安全的重要性，才能有效提升道路交通安全。本所同時採不定期派員至業者場站查核及路口稽查等措施，以實際行動要求業者加強自主管理，保障並增進用路人安全。