被控教唆偽證　尤柏祥還原事實經過

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尤柏祥致詞時表示，想就退休法官康樹正先生，以及蔡啟文檢察官指控我在18年前他們承辦的案件中，教唆偽證的事情，向大院來說明，這件事情是全然的誤會」。
尤柏祥說，94年《律師法》30條、《刑事訴訟法》161之1條的規定，辯護人有義務為被告搜求有利證據，當然也包括了人證。律師倫理規範16條因此進一步明訂，律師得於法庭外向證人詢問他所知的事實。根據以上規定，「我訪談證人是職責所在」。
訪談當時，他絕對遵守律師倫理規範要求，沒有誘導這位配偶為不實陳述，他在法庭上詢問她的問題，都是根據她在訪談時告訴他的內容所為。
尤柏祥說，在訪談當時證人為了幫助自己準備作證，自行筆記訪談內容，這是她自己的權利；而到作證當天，她還沒有作證的時候，就把筆記本放在應訊台桌上，檢察官看到了，便要求她將筆記本收起來，而康審判長則命令她將筆記本交到審判席來保管。
當時康樹正有問她，筆記本是否有作證回答的內容？她回答有，在這種情況下，審判長還沒有聆聽證人作證的證言，就預判證人所言不實，接著康連續問尤三次「辯護人還要問嗎？」要尤撤回傳喚這位證人的申請。
尤柏祥表示，當時對康的預斷很不服氣，因此除了向他說明事先訪談證人是律師職責外，也向他說明法律並沒有禁止證人為準備作證而自行筆記，請他聽完了證言之後再判斷是否可採。
再三力爭後，康樹正見他不退讓，只好讓證人作證；在作證過程中，筆記本都在他桌子上面，部分媒體說證人看著筆記本作證，這跟實情不符。
在交互詰問完畢後，康樹正職權訊問證人，證人向他說明筆記內容，包括她在先前旁聽時候記錄的聽審過程、自己做了帳目資料、她的先生交給她喚起記憶的資料，也有作證前兩天為了讓自己記憶清楚所寫的答案，審判長於是問她「寫的時候辯護人是否在場？」。
由於康樹正已經顯露出對於辯護人接觸證人這件事情的敵意，因此證人當時只敢答稱「被告不一定在」。康樹正於是進一步逼問「為了讓證人能夠真實陳述，我主動鼓勵她，應該要誠實告訴審判長」，她於是告訴審判長說「最後面那邊有幾個地方是我和律師討論的，我在回答律師的問題得到這個答案」，之後審判長直接對被告說「他已經害了他太太犯了偽證罪」。
尤柏祥指出，在沒有經過合議庭的評議，康樹正就當庭斷定證人偽證，可見他當時是因為律師庭外訪談證人，就產生證人所言不實的預斷，進而根據證人自行筆記律師訪談內容而推斷偽證存在；然而證人從來沒有說答案是律師給的，也沒有說律師要求她回特定內容的回答。
尤柏祥說，康在18年前應該很了解，沒有證據支持的懷疑，就只能夠是懷疑，因此一審判決書並沒有記載他教唆偽證，更沒有告發。沒想到事隔18年，「當我被提名大法官的時候，他突然將懷疑升格為確信，進而公開指控，對此我深感遺憾。」
然而時空倒轉，回到18年前的那一天，我依然會做相同的選擇，因為那正是律師應該做的事情，也是我迄今仍然堅守為人處世的原則，就是忠於職守。