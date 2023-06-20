夏天就是要吃芒果 中華郵政關懷農產 挺農民做公益

中華郵政台南郵局今(20)日下午舉辦「挺小農．做公益」紅寶石愛文芒果上市記者會，台南市長黃偉哲特別到場響應，強力推薦色澤美甜度高的台南芒果，現場散發陣陣果香味，與會賓客都大讚不已。黃偉哲呼籲國人支持國產水果，並表示現在訂購芒果時間正好，歡迎多加訂購，享美食還可以做公益。今日活動市議員黃肇輝也到場關心支持。
記者林怡孜/台南報導
黃偉哲表示，台南優質農產品能夠持續向外推展，第一需要優秀農民種出優質農產品，第二需要有最好的通路夥伴。中華郵政有暢通的運送管道，可以協助農民快速將農產品新鮮直送到消費者手上，提供農產運銷很大的助益。感謝中華郵政發起活動，現在訂購時間點剛好，之後芒果產期過了就吃不到了，歡迎饕客欲購從速。
台南郵局表示，因應台南市芒果產季，已分別在玉井、楠西成立上收中心，以最迅速的快捷郵路遞送，用速度守護農產品質，讓農民用心栽種的芒果，能新鮮送達消費者手中。另外為了推廣社會公益，每銷售一箱就捐款10元至財團法人天主教台南私立德蘭益智中心，歡迎民眾踴躍訂購做公益。
今年選用曾多次贏得比賽殊榮的南化區果樹產銷班第79班及楠西區農芒企業社的優質芒果，色澤美甜度高，自即日起至7月31日止，民眾可於郵政i郵購平台及各地郵局窗口訂購每箱約10台斤，三種等級分別為珍珠級、閃耀級、璀璨級及精品款、旗艦款、尊爵款價格從849元到1499元，供民眾做送禮自用的選擇。