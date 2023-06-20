朴敘俊交往154萬女神YouTuber！約會、女友美照出爐　公司沒否認

韓星朴敘俊鮮少傳出緋聞，今（20）日突然被《JTBC NEWS》獨家踢爆跟擁有154萬粉絲訂閱的YouTuber兼歌手的xooos交往，朴敘俊的公司對此則表示：「無法確認！」 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲朴敘俊（左）跟xooos、三五好友出遊合照被曝光。（圖／翻攝머니투데이）根據《JTBC NEWS》報導，演藝圈相關人士爆料，朴敘俊正與xooos熱戀中，「2人的關係非常特別，是可以介紹給摯友的程度」。爆料者還指出，朴敘俊跟xooos和其他情侶沒有不同，會一起去約會、運動、嘗試各種興趣。朴敘俊的公司「Awesome娛樂」對此表示：「很難確認演員的私生活，非常抱歉。」至於xooos是何方人物？可以抓住男神的心！xooos是IG擁有68.8萬、YouTube訂閱高達154萬的網紅兼歌手，她翻唱CP查理的《Light Switch》更創下3550萬觀看；另一支翻唱影片《Out of Time》也有717萬的點閱，還被原唱The Weeknd分享在社群；而《Out of Time》的MV女主角是由《魷魚遊戲》的鄭好娟（又譯：鄭浩妍）主演，皆使xooos引起網友極大關注。▲xooos的YouTube有154萬粉絲訂閱，翻唱歌曲的觀看數都十分驚人。（圖／xooos 수스 YouTube）朴敘俊現身《驚奇隊長2》預告片！「外星王子」造型曝光台版朴敘俊？野生《想見你》鳳南小隊出沒 萬人驚：太像朴敘俊、朴寶劍、池昌旭合體互尬！3領隊成員有15名大咖繼《Kill Me》1人演7角「爆吻朴敘俊」!池晟再演多重角色