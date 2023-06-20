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朴敘俊交往154萬女神YouTuber！約會、女友美照出爐　公司沒否認

▲朴敘俊（左）被爆出跟有154萬粉絲訂閱的YouTuber兼歌手的xooos戀愛ING。（圖／朴敘俊、xooos IG）
▲朴敘俊（左）被爆出跟有154萬粉絲訂閱的YouTuber兼歌手的xooos戀愛ING。（圖／朴敘俊、xooos IG）

記者陳雅蘭/綜合報導

韓星朴敘俊鮮少傳出緋聞，今（20）日突然被《JTBC NEWS》獨家踢爆跟擁有154萬粉絲訂閱的YouTuber兼歌手的xooos交往，朴敘俊的公司對此則表示：「無法確認！」

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▲朴敘俊（左）跟xooos、三五好友出遊合照被曝光。（圖／翻攝머니투데이）
▲朴敘俊（左）跟xooos、三五好友出遊合照被曝光。（圖／翻攝머니투데이）
根據《JTBC NEWS》報導，演藝圈相關人士爆料，朴敘俊正與xooos熱戀中，「2人的關係非常特別，是可以介紹給摯友的程度」。爆料者還指出，朴敘俊跟xooos和其他情侶沒有不同，會一起去約會、運動、嘗試各種興趣。

朴敘俊的公司「Awesome娛樂」對此表示：「很難確認演員的私生活，非常抱歉。」

至於xooos是何方人物？可以抓住男神的心！xooos是IG擁有68.8萬、YouTube訂閱高達154萬的網紅兼歌手，她翻唱CP查理的《Light Switch》更創下3550萬觀看；另一支翻唱影片《Out of Time》也有717萬的點閱，還被原唱The Weeknd分享在社群；而《Out of Time》的MV女主角是由《魷魚遊戲》的鄭好娟（又譯：鄭浩妍）主演，皆使xooos引起網友極大關注。

▲xooos的YouTube有154萬粉絲追蹤，翻攝歌曲的觀看數十分驚人。（圖／xooos 수스 YouTube）
▲xooos的YouTube有154萬粉絲訂閱，翻唱歌曲的觀看數都十分驚人。（圖／xooos 수스 YouTube）

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