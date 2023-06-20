全台4大必訪向日葵景點！新北秘境曝光　端午連假賞絕美金黃花海

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🌻桃園觀音「向陽農場」
全台灣近一年受到最多網友議論的向日葵景點，就是位於桃園觀音的「向陽農場」。腹地廣闊的「向陽農場」，是北台灣最大的向日葵農場，農場內栽種超過12品種的向日葵，尤其竟然有長得比人高、花朵比臉還要大的向日葵，最讓人少女心噴發，能拍出超特別的美照。而且「向陽農場」規劃相當貼心，園區內設有多處人行步道，讓想拍美照的人能更近距離走進花海，也不用擔心破壞生態被檢舉。
不少網友也分享去後的心得表示，「向陽農場很適合親子同遊，入園費便宜，且可以全額折抵園區內消費」，還透露「除了有花田之外，還可以跟小朋友一起摘花、玩碰碰車、小火車」，看來是相當適合有小朋友的親子家庭出遊。
🌻台中「后里環保公園」
前身是垃圾掩埋場的「后里環保公園」，在整治後搖身一變成為情侶愛逛的熱門賞花地點！向日葵花海面積超過1.2公頃，可欣賞大片花海金黃燦爛，而且公園內還設有多處裝置藝術可留念；花海旁還有小山丘可俯瞰整片花海美景、或沿著公園環狀步道漫步欣賞太陽花，設有停車空間也很受遊客稱讚。
🌻台中「中社觀光花市」
同在台中后里的「中社觀光花市」，除了向日葵，還有鬱金香、玫瑰、和百合等，一年四季能欣賞各式花海。網友分享「雖然該園區距離台中市區大約需要30分鐘車程，但到達後發現花海很美麗，非常值得一遊」。
園區內也設有童話小屋、拱門、涼亭等造景，是頗有人氣的網美景點，也常看得到不少幸福新人在拍攝婚紗。不過也有網友提醒，園內遮蔽物不多，可選擇太陽較緩和的時間點前往賞花，或帶上防曬配備避免曬傷。
🌻新北金山「向日葵秘境」
神秘少為人知的新北向日葵秘境就藏在金山！因為種植在台大醫院金山分院所屬的空地上，因此被稱作「台大醫院金山分院向日葵花海秘境」，造訪過的網友推薦，「若有機會到附近遊玩，別忘了順道至這片向日葵花海走走，最後還可以再去逛逛金山老街」，建議喜愛賞花的民眾別錯過這處療癒景點。
另外在新北金山也有一處鮮為人知的向日葵秘境，此區的向日葵種植在台大醫院金山分院所屬的空地上，因此而得名。網友就推薦「若有機會到附近遊玩，別忘了順道至這片向日葵花海走走，最後還可以再去逛逛金山老街」，建議喜愛賞花的北部民眾，別錯過這處就近賞花的療癒景點。