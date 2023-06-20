全台唯一「迪士尼動畫展」來了！未上映電影《星願》搶先亮相
今（2023）年適逢華特迪士尼動畫工作室創立 100 周年，巡迴全球的《迪士尼動畫展》也將在明21日在中正紀念堂登場，將是本次全球巡演的全台唯一一站，集結40部迪士尼經典動畫與超過500件藝術品。同時，預計於2023年底上映的迪士尼新作《星願》藝術作品也將搶先亮相。
記者鍾怡婷/綜合報導
《迪士尼動畫展》由華特迪士尼動畫研究圖書館授權，自超過 6,500 萬件的珍貴藝術作品中，精選出500多件的經典作品手稿、素描、彩稿、概念藝術作品。搭配經典動畫場景與影片，帶領觀眾了解，迪士尼經典作品如何讓平面的手畫稿，變成栩栩如生的動畫影，帶粉絲進入迪士尼動畫所創造出的魔法世界。
亮點包括1937 年發行的《白雪公主與七個小矮人》 史上第一部彩色動畫長片；1989年的《小美人魚》象徵迪士尼動畫工作室新時代的開始。1991年的《美女與野獸》中最令觀眾難忘的一幕，女主角貝兒與野獸共舞的畫面，是迪士尼動畫首次在角色互動的環境設定中使用數位技術渲染的技術，也是本次展覽中的一大亮點。
除了展出自1928年米奇初登大螢幕之作《威利汽船》外，預計於2023年底上映的最新動畫電影《星願》的藝術作品，也在展覽中搶先登場，可以走進迪士尼動畫創作的幕後歷程，了解故事的情節構築與創作概念。並且購票入場還有機會抽中「香港迪士尼」酒店住宿與入園門票。
📍《迪士尼動畫展》
展期：6月21日至10月11日
地點：中正紀念堂1展廳
同時，「2023福隆國際沙雕藝術季」即起至10月22日登場，今年以迪士尼百年慶典為主題，有多達71座可愛沙雕作品，將大家喜愛的角色、動畫變身成一座座黃金沙雕。KKDAY開賣入場票券，每人只要75元起，推薦事先於線上購買，還可以省去現場排隊購票時間，把握出遊好時光！