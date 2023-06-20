2,799萬元起，Lamborghini Revuelto品牌首部V12混合動力性能超跑震撼抵臺

我是廣告 請繼續往下閱讀
「Revuelto的到來不僅代表Lamborghini車系邁向混合動力化的第一步，亦是品牌60周年慶典的歷史開端。隨著Lamborghini繼續以Revuelto實現客戶的夢想，我相信它完美詮釋了從今而起品牌定義，展示我們如何以指標性的V12引擎革命了汽車界。Revuelto不僅會激發市場上忠實的V12顧客的熱血激情，也會讓所有Lamborghini車主感到興奮。」Lamborghini 亞太區總監Francesco Scardaoni說道。
全新Lamborghini V12體驗
Revuelto以前所未見的動力架構、創新設計、高效空氣力學以及全新的碳纖維車臺結構概念，為動態性能和駕駛樂趣樹立嶄新標竿，其動力心臟是一具重新設計的6.5升V12自然進氣引擎，以 180度反向放置車身中後，與三組電動馬達相輔相成，強大的動力輸出成就優越的重量功率比。每升127 CV的內燃機引擎與兩個位於電動前軸的馬達協同運作，第三組馬達則與位於引擎後方首次應用於Lamborghini V12車型的8速雙離合變速器連結，三組電動馬達由位於中央馬鞍的高比功率 (> 4500 W/kg) 鋰電池供電，並支援純電模式行駛。
於蠻牛故鄉Sant’Agata Bolognese以義式工匠工藝生產的碳纖維，是Revuelto的車體結構核心元素，除了極具指標定義性的單體式車艙，多數車身鈑件皆廣泛運用極致輕量碳纖維材質；結合強大的引擎動力，成就Lamborghini史上最優越的功重比1.75 kg/CV，創造領銜級距之頂尖性能數據：0-100 km/h加速僅需2.5秒，極速350 km/h。懾人數據與卓越動態性能亦歸功於前軸電動系統，引入電子扭矩向量控制和電子四輪驅動，無論在賽道激情操駕或是城市日常行駛，皆能展現無可匹敵的駕控體驗。
造型設計：傳承經典，典範再生
Revuelo 將Lamborghini未來的設計方向引領至今日之路，保有Lamborghini純正設計基因，奠定全新風格元素。它的輪廓線條延續Lamborghini V12傳奇經典，並以突破性的比例傳達下一世代超級跑車的視覺張力，開闢因應電氣化演進所帶來挑戰的設計語言。其靈感啟源於航太科技要素，以銳利的雕塑線條和平滑的對應弧線，營造宛若高科技戰鬥機的樣貌。立體刻劃的車身線條環繞駕駛座艙，由車頭延伸至車尾六角形的排氣尾管，刻劃出動感工藝巨作。
箭型的前箱蓋線條可謂經典Lamborghini造型基因，銳利且現代感十足的線條與車前燈完美相接；大膽顯目的Y字日型燈為車輛帶來強大且自信的視覺效果。受到頂尖技術科技啟發，Revuelto的車尾是強大動力以及空氣動力學的最有力的展示。頂置的雙六角型排氣管與外露的縱向V12引擎形成視覺上的連結，彷若剃刀般的Y型尾燈，創造出Lamborghini經典的寬扁車身輪廓。大膽簡潔的車頂線條在兼顧美學特性的同時優化了車內空間寬敞感，內收的車頂中央輪廓可將氣流導向尾翼，同時增加駕駛與乘客在車艙內更多的頭部空間。
Revuelto之車內設計延續戰鬥機艙的概念。進入車內同時，駕駛即成為主角，彷若化為機器的一部分，主要的控制介面環繞駕駛者，清晰可見且易於操作。Y字型的儀表板設計在駕駛者和乘客間創造無縫隙的銜接。所有駕駛功能皆可輕易地透過方向盤的控制按鈕進行操作，乘客座新增的副駕觸控顯示螢幕不僅增強了內裝設計的運動感，亦使乘客體會到與駕駛同步的熱血駕馭體驗。藉由Revuelto，Lamborghini開啟了全新的沉浸式共享駕駛體驗，駕駛與副駕可以同時在各自座位的顯示幕查看車輛的駕駛動態資訊。並可藉由「Swipe」功能，像智慧手機一般直觀、輕鬆地將應用程式或訊息於中央觸控螢幕及駕駛及副駕顯示螢幕之間移動。全新的多媒體人機介面引用Lamborghini次世代UI設計提供創新佈局與色彩。
此輛品牌首部混和動力超跑具有賽道激情的超級跑車靈魂以及能夠滿足日常駕駛的實用性能，人體工學及多功能使用性皆大幅提升。精心打造的車頂設計使車內頭部空間相較於Aventador Ultimae 增加了26mm，歸功於全新monofuselage單體式車艙，腿部空間增長了84mm，使座位後方有足夠的空間能夠容納兩個旅行袋大小的行李，而位於前箱的置物空間可容納兩個手提行李箱，提供駕駛及副駕更為舒適座艙空間以及實用性能。
空體力學的極致演進
Lamborghini Revuelto之造型與機能追求一個共同目標—更為優化的空體力學效能。此款新世代混合動力超跑的全新佈局相較於Aventador具有不同的設計要求，空體力學開發策略係基於四大支柱DNA：卓越效能、元件間的加乘效應、元件整合作用以及設計啟源。相較於前代車型，Revuelto整體氣動負載於車前提升了33%，車身後半則優化了74%。
全新打造的主動式尾翼具有優化的幾何特性，可藉由作動器調整至不同空力模式，在各種動態環境下皆能獲得最佳的空氣動力表現，尾翼閉合：最低空阻特性，適用於都市低速行駛並減少能源消耗；低阻力位置：極致速度體驗；高下壓力位置：穩定操控性能以及煞車反應；車輛停止時亦可透過位於方向盤上的控制鈕將尾翼開啟至高下壓力位置。
所有車輛元素的造型與技術皆為提升優化氣流以及提升部件間的加乘效應。前進氣口將產生的熱氣經由葉子板導離輪胎以及側進氣口，避免影響散熱效率；保桿定風翼在有效減低風阻的同時增加進氣流量，提升引擎冷卻效果。即便是車門把手，其Y型截面的特殊造型能將氣流引導至車側翼片並引導至散熱口。專屬煞車冷卻導風設計使車輛冷卻管理再度進化。碳纖維車頂同樣也在車輛整體空動效應中扮演重要的腳色，其中央凹陷的翼型設計加強了對尾翼以及通往引擎蓋的氣流量，提升引擎冷卻效益同時增加下壓力。
Monofusolage單體式車艙
自2011年Aventador問世以來，單體式碳纖維車艙即是指標性的象徵。Lamborghini Revuelto將碳纖維單體車艙的概念提升至全新水準，透過應用於前軸，創造出真正以航空為靈感的單體(Mono)機身(Fuselage)，大幅減輕了重量並提升扭曲剛性以及車身強度。全新中央複合材料單體式車身相較於前代車型減輕約10%，抗扭曲剛性增強25%。Revuelto為首部採用100%碳纖維前車臺結構的新世代超跑，主要的吸收撞擊能量元件是由鍛造碳纖維所製成，與傳統金屬結構材料相比，此材料的能量吸收量幾乎增加一倍，亦更具輕量特性。
獨一無二的動力架構
作為第一款高性能混合動力超級跑車，Revuelto空前的混合動力架構配載全新V12自然進氣引擎。代號L545的全新引擎僅重218公斤，為Lamborghini有史以來最輕、最強大的6.5升12缸引擎，此部superquadro V12 引擎最高轉速最高可達9,500 rpm並於9,250 rpm時輸出825 CV最大功率，於6,750 rpm時達到扭矩峰值。
引擎進氣及排氣系統皆更為進化，進氣提升增強扭力以及動力，而全新汽缸頭設計則提升流量係數；優化的排氣系統於高轉速時減少回壓，使功率輸出更為強大。全新燃燒系統加快燃燒速度更具效率相較前代車型具有更高的壓縮比(12.6:1)。
自創始以來Lamborghini即以獨特的情感以及標誌性的引擎音浪聞名，聲浪是品牌基因的關鍵，亦是駕駛體驗的一部分。車輛聲學設計旨在實現Lamborghini氣勢磅礡且情感豐富的鳴奏，無論是從車外還是車內，宛如一場無可匹敵的交響盛宴，樂曲隨著駕駛模式而轉折，將駕駛體驗與情感相互連結。
純粹的蠻牛操駕體驗
Revuelto 的研發初衷旨在提供純粹的駕駛激情，使駕駛者在各種路況和抓地力條件下，能夠盡享前所未有的駕馭自信和人車一體的感受。
首次導入的前軸電動馬達的電動扭矩矢量控制技術，其具有預測性的前饋邏輯和追溯性的校正思維，使Revuelto在狹窄彎道中極其靈活，同時在高速彎道中更顯穩定。扭矩矢量控制主要依靠前軸電動馬達，只在必要時使用煞車，賦予車輛更自然的駕駛風格和卓越的性能表現。扭矩矢量控制和後軸轉向的綜合介入，車輛駕馭性格達到了靈敏反饋和穩定性能的完美平衡。
與傳統的全輪驅動系統相比，Revuelto的混合動力佈局使扭矩分配完全自由，各動力軸皆可獨立驅動；為了充分利用這一潛力，新的LDVI具有高效能、效率的扭矩分配系統，將扭矩分配功能（縱向和橫向）與循跡控制功能整合，優化每個輪胎的扭力輸出，並利用內燃機的全部扭力儲備通過後軸電動馬達向電池充電，而避免被循跡控制系統中斷而消耗動力。煞車時，前後軸電動馬達同步協助車輛減速，並發揮雙重優勢，減輕煞車系統的負擔並為電池充電。更為強化的LDVI 2.0彷若車輛的中樞神經，經由先進的抓地力估計算法向所有車控功能提供有關輪胎與路面交互作用的即時狀況。
隨混合動力系統誕生的還有三種新的專用駕駛模式：Recharge（充電）、Hybrid（混合）和Performance（性能），可與Città（市區）、Strada（街道）、Sport（運動）和Corsa（賽道）組合使用，駕駛模式可透過位於方向盤上的左右兩個旋鈕進行選擇，共有13種駕駛模式組合，彰顯Revuelto無論在日常街道或熱血賽場不同的個性和潛力。
Città 「市區」模式適合市區駕駛、日常使用和短程行駛。此模式的主要目標是零排放，並提供最高級別的舒適性，具有最高140 km/h的四輪驅動純電行駛能力。Città Hybrid「市區混合」模式可以根據電池狀態選擇全電動行駛；Città Recharge「市區充電」則提供最快速的充電能力。
Strada「街道」模式是日常動態駕駛和長途旅行的最佳選擇，結合高舒適性和高運動性能，提供高達886 CV的動力。V12引擎持續運作，同時在Recharge模式下提供最有效的充電策略。前輪電軸支持扭矩矢量控制，主動式尾翼則確保在高速下（例如高速公路）提供最大的穩定性能。
切入Sport「運動」模式，Revuelto的性格瞬間變身為一輛反應靈敏、靈活的操駕機器。內燃機引擎於與電動馬達相互作用，提供最高907 CV的動力，並以最吸引人的聲浪傳達V12引擎的悅耳音調。變速箱反應迅速靈敏，懸吊系統和主動式空氣力學則增強了車輛在入彎時的敏捷性和駕駛樂趣。
Corsa「賽道」模式使車輛的駕駛性能以及動力輸出達到顛峰，專為展現Revuelto制宰賽道彪悍性能所打造。動力系統可輸出1015 CV的最高功率，電動馬達全力發揮極致性能，內燃引擎全時運行，同時具有電動軸和其扭矩矢量控制的輔助，實現超動感風格的同時也易於操駕。在Corsa Recharge模式中，可以優先充電電池，提高充電效率。對於熟練的駕駛，亦可選擇關閉ESC體驗最大功率輸出，並透過「Launch Control」功能在全功率下起步加速。
頂級客製服務，型色之間恣意犇馳
每一輛在Sant’Agata誕生的蠻牛皆是義式極致工藝技術的完美演繹。Revuelto為Lamborghini車型歷史中擁有最多個性化選項的車型，多達400車色選擇以及無數客製化可能性提供車主恣意揮灑，從外觀車色到車輛內部細微縫線，展現臻其極致訂製魅力。首部抵臺亮相的Revuelto外觀車色為未來感十足的消光戰機灰，搭配同是消光處理的碳纖維材質套件。具有濃厚競技風格的碳纖維材質亦可見於車內多處，內裝材質結合皮革和Dinamica®超輕型Corsa-Tex纖維面料，以神秘的黑色對比經典咖啡，演示新世代蠻牛王者之風。
未來已是現在，首部V12 混合動力超跑Revuelto正式在臺亮相，向國內車主及愛好者宣告通往金牛座之心的第一步正式開啟，總代理Lamborghini Taipei已正式接單，預計2024年第一季起陸續交車。