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《NOWNEWS今日新聞》為各位帶來今（28）日娛樂新聞搶先看，第37屆金曲獎圓滿落幕，蔡依林睽違19年再封歌后，上台致詞頻頻「呃…」被笑虧睡覺時間到了、開始進入省電模式；A-Lin主持時和動力火車的頒獎環節都把蔡依林逗到笑翻，彷彿是來看脫口秀一樣；今年的金曲更被網友形容像「文藝復興現場」，張震嶽得歌王、蔡依林獲歌后，典禮上還有莫文蔚的精彩表演，網友打趣直呼：「時空旅人來了都會錯亂，搞不清今夕是何年！」蔡依林以《Pleasure》拿下華語女歌手獎，睽違19年再度封后，也抱回生涯第2座歌后獎座。不過她上台致詞時似乎因為情緒激動頻頻停頓，不斷冒出「呃…」狂卡詞，不過因為大家都知道天后平常睡覺的時間是9點半，因此粉絲和網友都笑她：「是不是超過睡覺時間了」、「看來能量飲料喝不夠」、「整個進入省電模式」。擔任主持人的A-Lin整晚火力全開，開場就以蔡依林歌曲《Pleasure》暖場，還嗆聲：「怎樣！我不能唱跳喔？」瞬間炒熱氣氛。在歌后宣布前的串場時，她推著嬰兒車登場，打開後竟是滿車裝滿酒的酒杯，直接讓蔡依林笑到拍手叫好。動力火車頒獎時也整個逗樂蔡依林，尤秋興一句「我們還是人，不是精」的諧音哏，加上兩人一來一往的吐槽互動，全場笑成一片。蔡依林更被拍到多次摀臉大笑、甚至仰頭失控笑出來，網友笑說：「A-Lin根本長在她笑點上」、「她好像是來看脫口秀的」。本屆金曲獎中，張震嶽拿下華語男歌手，蔡依林拿下華語女歌手與年度專輯《Pleasure》，加上莫文蔚登台演出，讓整體畫面充滿熟悉感與年代交錯氛圍。有網友形容這一屆金曲獎像是「文藝復興現場」，甚至有人笑稱，如果時空旅人誤闖現場，看到張震嶽、蔡依林、莫文蔚同台，可能會感到相當錯亂，直接以為回到2000年代初期了！