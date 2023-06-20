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中職測試會26日正式登場！李灝宇哥哥、前旅外好手參與

▲李灝宇哥哥選擇報考中職測試會。（圖／棒協提供）
▲李灝宇哥哥選擇報考中職測試會。（圖／棒協提供）

記者吳政紘/綜合報導

中華職業棒球大聯盟「2023中華職棒新人球員測試會」將於6月26日在天母棒球場舉行，測試會報名已於19日中午正式截止，今年中職新人球員測試會參與人數創下新高，總計203位選手通過資格審核，接下來經過實戰測試後獲球團推薦者，才能參加7月12日舉行的2023年度台灣運彩新人球員選拔會。

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中華職棒正式迎來六隊榮景，為球員增添更多發展的舞台，也因此吸引各路好手報名參加今年的新人測試會，共203位選手通過資格審核，其中有89位投手、18位捕手、57位內野手、39位外野手。


許多業餘好手決定投入測試會，來自桃園市成棒隊的邱澤豪，在剛結束的2023台灣未來之星棒球邀請賽對上中信兄弟二軍的比賽，兩度敲安將比數扳平，精彩的表現讓人印象深刻，他也是樂天桃猿投手邱緯綸的哥哥。目前效力於全越運動棒球隊的李灝昇，在未來之星邀請賽投球最快球速148公里，今年也決定投入測試會戰場，其弟弟為美國職棒費城人隊李灝宇。


臺中市成棒隊的蕭憶祥，弟弟是目前富邦悍將的捕手蕭憶銘，去年參與過測試會並獲得球團推薦，最後無緣進入職棒，今年決定再次挑戰，期許獲得球團青睞。樂天桃猿舒治浩的雙胞胎弟弟舒治偉，今年也報名參加測試會，目前就讀萬能科大的舒治偉，之前因傷開刀暫時休養，養傷完決定重新出發，盼能像哥哥一樣進入職棒殿堂。


報名測試會的選手當中，有幾位選手有日本就學經驗，曾昱磬高中就讀日本高知中央高等學校，也曾在日本立正大學就讀，去年決定返台發展，目前就讀開南大學，高校時期就有很好的打擊能力，因此被譽為「旅日游擊砲」。大瀧幸治之前就讀日本靜岡縣城南靜岡高等學校，去年在測試會獲得球團推薦參加選拔會，不過未獲得球團指名，今年重新挑戰職棒殿堂，希望一圓職棒夢。


「2023中華職棒新人球員測試會」將在下週6月26日於天母棒球場舉行，203位好手互別苗頭，測試會採分組實戰測試，究竟誰能獲得球團推薦，值得期待。

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