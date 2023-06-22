虛擬資產納管1／借鏡國外經驗成金管會課題　專家首推「杜拜」

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FTX等虛擬資產平台業者風暴引發各界關注，美國、歐盟、英國、日本、新加玻、杜拜等國，都近一步擴大監管動作。其中，美國由聯邦和州兩大層面共同監管，部分州政府金融主管機關會要求業者取得營業執照；歐洲議會則開全球先河，通過《加密資產市場監管法》（MiCA），預計2024年生效，針對投資人保護、交易平台、代幣發行商等訂定規範；而新加玻則自2020年1月修法後，虛擬資產由金管局（MAS）納管，並於2022年起，限制加密貨幣交易服務提供商的推廣行為。
與上述國家相比之下，台灣在虛擬資產領域中，對於消費者權益並無具體保障，相關法規只有2021年金管會推出的「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」針對洗錢所做的管理，截至今年2月底共計有25家業者申報。
不過在今年3月，國內虛擬資產納管有了史無前例的進展，金管會於3月底時宣布，將擔綱「金融投資」或「支付」性質虛擬資產的主管機關，以「訂定指導原則」、「訂定自律規範」、以及「跨部會工作」等3大面向，強化國內虛擬資產平台對客戶的權益保護。
首先，金管會參考國際監理趨勢訂定「管理虛擬資產平台及交易業務事業（VASP）指導原則」，涵蓋資訊揭露、商品上下架審查程序、客戶與平台業者資產分離保管、交易公正與透明度、洗錢防制、客戶權益保護、資訊安全、營運系統與冷熱錢包管理、機構查核等9面向，加強對消費者的保護機制，並提升交易透明度。
在訂定指導原則後，VASP業者需訂定「自律規範」，籌組公（協）會，推動業界自律和資訊揭露，目前相關的聯盟包括區塊鏈大聯盟、台灣金融科技協會，以及申報防制洗錢的25家業者，金管會盼能以「以大帶小」的方式，引導業者強化內部控制。
金管會表示，納管要「循序漸進」，現階段從業者「自律」出發，再進一步討論下一階段的納管或是訂定專法，而虛擬資產涉跨部會業務，須各部會共同協力合作，同時也將持續蒐集觀察國際監理發展方向，以研擬合適的法規。
借鏡他國之石 杜拜、韓國入列
對此，KryptoGO重量科技執行長歐曜瑋接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，「杜拜」的監管方式值得借鏡，他們主張建立安全且漸進的監管架構，不斷發展產品和底層技術，同時保障市場和投資者的權益。此外，他們也鼓勵各利益相關者共享或交換知識，集體解決問題，提高認識、安全採用並推動全球互操作性。杜拜雖已設立並實施專法，但其法律沒有發生「扼殺創新」的情形。
歐曜瑋進一步解釋，所謂的「扼殺創新」是指，若用管銀行的方式，管理一間虛擬資產交易所，可想而知，虛擬貨幣就會變成一種金融類別，虛擬貨幣應該要有的「好處」或「技術」就會消失，無法成功邁入大眾。
國民黨立委李貴敏則表示，不論是歐美還是亞洲國家，對於虛擬資產及相關技術的衝擊與因應早已嚴陣以待，除了中國和美國早已積極投入相關產業外，就連日、韓、新加坡等國，也都確定虛擬資產的納管及規劃。
以韓國為例，至少已提出11項與虛擬資產相關的法案、4項電子金融交易法修正案、2項特定金融資訊法修正案和1項關於設立金融服務的法案。日本則是在既有法規下，由執政的自民黨公開數位政策白皮書並呼籲「走向每個人都可以使用數位資產的時代」，還要求制定指導方針，以有利日本國內具有優勢內容的產業得以全速發展。
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