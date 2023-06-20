王陽明遭品牌列黑名單！他「東京行程突喊卡」怒了：沒權力控制我
男星王陽明熱愛收藏手錶，時常在社群平台分享昂貴的珍藏品，但近期他卻和手錶品牌「Audemars Piguet」發生爭執，原來是他賣了兩只該品牌的手錶，讓總部感到不開心，甚至暗示將他列為黑名單，讓王陽明氣到考慮賣出手頭上所有AP手錶，甚至還為此失眠，怒喊：「任何品牌都無法控制我或我對手錶的處理方式。」
記者賴禹妡/綜合報導
王陽明昨（19）日發布影片，標題為「AP的不尊重讓我失望我該把我的AP都賣了嗎？」他在影片中談到近期和手錶品牌「Audemars Piguet」起了爭執，原因是前幾天王陽明接到品牌方電話，對方質疑他為何之前買的兩只手錶被註冊在不同名字下，也就是懷疑王陽明將手錶賣出，對此他大方坦承：「對，沒錯，我就是賣了他們。」
王陽明解釋背後原因，他非常喜歡這個牌子，但因為想購買同品牌其他只手錶，才會選擇賣出那兩只，沒想到總部懷疑他透過轉賣賺錢，對此感到很不開心，還在電話中暗示他被列為黑名單，且取消他接下來去東京參加品牌活動的邀請，讓王陽明感到非常不滿。
王陽明認為，自己買錶的時候並沒有簽訂任何條款或合約，也直言AP沒有權利對他不開心，手錶本來就是他的個人資產，「他們做些錶就是要拿來賣的，他們打廣告和推銷，就是為了賣給我們這種人，我選擇花我辛苦賺來的錢，去買他們的產品，還願意戴著他們」，不理解為何將手錶賣出會讓總部不開心。
王陽明坦言，這件事讓他頗為心痛，心裡覺得很難受，甚至還為此失眠幾天，「聽起來蠻好笑的，你因為你買的東西而失眠」，他也詢問大家意見，該如何處理手頭上的AP手錶，「我該把我的AP都賣了嗎？」最後王陽明直言：「任何手錶品牌都不能定義我是誰，任何手錶任何品牌都沒有權力控制我。」