人物／侯友宜心腹張其強任副秘書長　做「侯朱橋梁」加速黨內整合

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2015年朱立倫任國民黨主席期間，張其強則擔任黨主席辦公室主任，而2016年朱立倫任新北市長，張則擔任新聞局長職務。此外，2018年侯友宜勝選任新北市長，張則改任觀光旅遊局局長、2021年再任新北市政府副秘書長。值得一提的是，侯友宜競選新北市長時，曾與前行政院長蘇貞昌多次就市政議題上演攻防，強勢表現受到矚目。
原任新北市副秘書長劉和然在1月底接任副市長後，副秘書長懸缺，市府今（7）日發布由張其強接任。張其強54年次，歷任桃園縣政府觀光行銷局局長、台北市政府顧問、新北市政府顧問、新北市政府新聞局局長、觀光旅遊局局長。在侯友宜競選新北市長期間，與蘇貞昌有多項市政問題交鋒，張其強以新北市政府發言人的身分就市政還擊，令人印象深刻。
由於張其強曾在朱立倫、侯友宜市府擔任要職，恰逢2024總統選舉關鍵時刻；此波人事案一出，也讓黨內預期可促黨中央與侯友宜競選團隊加速整合。
國民黨立法院黨團總召曾銘宗接受《NOWnews今日新聞網》訪問表示，張其強曾在黨中央任職過，跟朱立倫熟識更是侯友宜的核心幕僚，因此擔任秘書長職位，應會強化黨中央與侯辦整合溝通，對此他表達非常支持，認為是很好的安排。
曾銘宗也說，朱立倫雖過去跟侯友宜溝通很順暢，但兩人平時都很繁忙，一些執行面部分就可由張其強負責溝通協調，在銜接上會更有效率進行。曾銘宗還提到，張其強尤其在文宣、媒體掌握或議題攻防上能力很出色，應能與黨中央、黨團及侯辦達成「三位一體」效果。
國民黨立委洪孟楷接受《NOWnews今日新聞網》訪問也對該人事案表達支持，並強調距離選舉只剩7個月不到，一切都是以勝選為考量，因此黨中央與競選總部需充分結合，「發揮1+1大於2的戰力。」
洪孟楷說，張其強在2020年選戰中就發揮很大效果，2024選舉更需要張其強的專才，能擔任黨職也象徵各方合為一體，更不會有所謂黨中央接手的傳聞。洪孟楷強調，應把所有力量加起來，現在並不愁人多，也期許未來進一步納入各縣市長。
至於張其強任副秘書長具體執行功能？洪孟楷認為，可簡化組織溝通成本，並加速互相串連，他認為張其強「屬於做事的人」，不在乎位置、只在乎整合，黨中央與競辦有更多連結，指揮系統趨於一體，更直接去帶動全國選戰動作，將來議事與整體應變回應，應可更快、更確實。