台大演講拋四大國政方針　侯友宜喊「我有一個夢」：青年遠離戰場

人物／侯友宜心腹張其強任副秘書長　做「侯朱橋梁」加速黨內整合

▲侯友宜心腹張其強就任國民黨副秘書長，被外界解讀為侯友宜、朱立倫間「橋樑」，黨內看好能進一步整合黨中央與競辦。（圖／資料照片）
▲侯友宜心腹張其強就任國民黨副秘書長，被外界解讀為侯友宜、朱立倫間「橋樑」，黨內看好能進一步整合黨中央與競辦。（圖／資料照片）

記者翁子竣／台北報導

侯友宜選情關鍵時刻　國民黨徵召心腹張其強任國民黨2024總統參選人侯友宜自宣布投入選舉以來，黨內外整合能力屢遭質疑，促使基層焦慮聲浪不斷。見侯友宜選情出現危機時刻，國民黨中央今（20）日拍板徵召侯的心腹前新北市政府副秘書長張其強任國民黨副秘書長，也被外界解讀為侯友宜與國民黨主席朱立倫間的「橋樑」，預期可進一步催化黨中央與侯友宜競辦整合。

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今年47歲的張其強，為淡江大學大眾傳播學系學士、國立臺灣科技大學管理學碩士畢業，曾擔任多間媒體公司記者、召集人、製作人，及採訪中心主任、副理、經理等角色，媒體經歷豐富。

2015年朱立倫任國民黨主席期間，張其強則擔任黨主席辦公室主任，而2016年朱立倫任新北市長，張則擔任新聞局長職務。此外，2018年侯友宜勝選任新北市長，張則改任觀光旅遊局局長、2021年再任新北市政府副秘書長。值得一提的是，侯友宜競選新北市長時，曾與前行政院長蘇貞昌多次就市政議題上演攻防，強勢表現受到矚目。

原任新北市副秘書長劉和然在1月底接任副市長後，副秘書長懸缺，市府今（7）日發布由張其強接任。張其強54年次，歷任桃園縣政府觀光行銷局局長、台北市政府顧問、新北市政府顧問、新北市政府新聞局局長、觀光旅遊局局長。在侯友宜競選新北市長期間，與蘇貞昌有多項市政問題交鋒，張其強以新北市政府發言人的身分就市政還擊，令人印象深刻。

由於張其強曾在朱立倫、侯友宜市府擔任要職，恰逢2024總統選舉關鍵時刻；此波人事案一出，也讓黨內預期可促黨中央與侯友宜競選團隊加速整合。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗接受《NOWnews今日新聞網》訪問表示，張其強曾在黨中央任職過，跟朱立倫熟識更是侯友宜的核心幕僚，因此擔任秘書長職位，應會強化黨中央與侯辦整合溝通，對此他表達非常支持，認為是很好的安排。

曾銘宗也說，朱立倫雖過去跟侯友宜溝通很順暢，但兩人平時都很繁忙，一些執行面部分就可由張其強負責溝通協調，在銜接上會更有效率進行。曾銘宗還提到，張其強尤其在文宣、媒體掌握或議題攻防上能力很出色，應能與黨中央、黨團及侯辦達成「三位一體」效果。

國民黨立委洪孟楷接受《NOWnews今日新聞網》訪問也對該人事案表達支持，並強調距離選舉只剩7個月不到，一切都是以勝選為考量，因此黨中央與競選總部需充分結合，「發揮1+1大於2的戰力。」

洪孟楷說，張其強在2020年選戰中就發揮很大效果，2024選舉更需要張其強的專才，能擔任黨職也象徵各方合為一體，更不會有所謂黨中央接手的傳聞。洪孟楷強調，應把所有力量加起來，現在並不愁人多，也期許未來進一步納入各縣市長。 

至於張其強任副秘書長具體執行功能？洪孟楷認為，可簡化組織溝通成本，並加速互相串連，他認為張其強「屬於做事的人」，不在乎位置、只在乎整合，黨中央與競辦有更多連結，指揮系統趨於一體，更直接去帶動全國選戰動作，將來議事與整體應變回應，應可更快、更確實。

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