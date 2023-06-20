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VW Golf R變身越野車輛超吸睛 Delta 4×4讓鋼砲也能進行叢林探險

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

在一個以跨界車以及休旅車為主導的年代，福斯Volkswagen Golf R掀背鋼砲顯得沒什麼吸引力，但如果變身成為越野車款的恐怕會讓車迷瘋狂，知名改裝大廠Delta 4×4現在就想讓這樣的夢想成為現實，只不過還要等25名車主登記希望這項計畫可以成真，那麼我們才有可能真的看到這輛車出現。

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Delta 4×4想要改裝Golf這輛鋼砲，試圖讓他變成一輛越野車款。
Delta 4×4想要改裝Golf這輛鋼砲，試圖讓他變成一輛越野車款。
其實福斯官方不是沒有為Golf推出過跨界越野車，早在1989年就出現過Golf Country，當時是基於第二代的車款所打造的越野車輛，但現在他們想要用最新的Golf R做出這輛車，擁有4Motion四驅系統以及2.0升渦輪增壓引擎，超過300匹的最大馬力讓人期待，你要擔心的是四驅系統能否應付越野路面，畢竟這並不是為了脫困而設計的四驅系統，不過這是Delta 4×4推出的產品，看看他們過往的改裝車輛，如果這輛車最後成真的話，越野能力應該是無庸置疑才是。

車輛在經過改裝之後將會升高80mm，這樣的離地高度超越了許多休旅車款，當然懸吊系統配置也會變得適合越野路面，並且用上了更寬的輪距來增加穩定度，因此輪拱也有了爆龜的模樣，輪胎則是18吋的Hanma全地形輪胎，在引擎蓋上還有著五顆PIAA LED燈，車頂架前端也有著兩排LED照明燈，並且在架上放置了全尺寸備胎、鏟子、備用油桶、水桶以及脫困板，而在看不到的底盤相信也會有足夠的保護措施，只是這樣的改裝並不便宜，除了要先擁有Golf R之外，還要準備3.5萬歐元（折合台幣約118萬元），另外還要等到6~9個月的時間，才可以讓你有與眾不同的Golf Country。

Golf經過改裝之後將會升高80mm，讓車輛看起來非常粗獷。
Golf經過改裝之後將會升高80mm，讓車輛看起來非常粗獷。
車頂架放置許多越野車輛才會用到的配件，包含備胎、鏟子、脫困板以及備用油桶。
車頂架放置許多越野車輛才會用到的配件，包含備胎、鏟子、脫困板以及備用油桶。
全地形輪胎的配置讓車輛看起來更有越野風格，而外擴的輪拱也相當吸睛。
全地形輪胎的配置讓車輛看起來更有越野風格，而外擴的輪拱也相當吸睛。
整輛車從原本的鋼砲變成了比休旅車還適合越野的特殊跨界車輛。
整輛車從原本的鋼砲變成了比休旅車還適合越野的特殊跨界車輛。
改裝費用要價3.5萬歐元，而且這樣的價格還沒加計原本車輛的購買費用。
改裝費用要價3.5萬歐元，而且這樣的價格還沒加計原本車輛的購買費用。

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