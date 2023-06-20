VW Golf R變身越野車輛超吸睛 Delta 4×4讓鋼砲也能進行叢林探險

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其實福斯官方不是沒有為Golf推出過跨界越野車，早在1989年就出現過Golf Country，當時是基於第二代的車款所打造的越野車輛，但現在他們想要用最新的Golf R做出這輛車，擁有4Motion四驅系統以及2.0升渦輪增壓引擎，超過300匹的最大馬力讓人期待，你要擔心的是四驅系統能否應付越野路面，畢竟這並不是為了脫困而設計的四驅系統，不過這是Delta 4×4推出的產品，看看他們過往的改裝車輛，如果這輛車最後成真的話，越野能力應該是無庸置疑才是。
車輛在經過改裝之後將會升高80mm，這樣的離地高度超越了許多休旅車款，當然懸吊系統配置也會變得適合越野路面，並且用上了更寬的輪距來增加穩定度，因此輪拱也有了爆龜的模樣，輪胎則是18吋的Hanma全地形輪胎，在引擎蓋上還有著五顆PIAA LED燈，車頂架前端也有著兩排LED照明燈，並且在架上放置了全尺寸備胎、鏟子、備用油桶、水桶以及脫困板，而在看不到的底盤相信也會有足夠的保護措施，只是這樣的改裝並不便宜，除了要先擁有Golf R之外，還要準備3.5萬歐元（折合台幣約118萬元），另外還要等到6~9個月的時間，才可以讓你有與眾不同的Golf Country。