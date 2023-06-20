新臺幣 2,799 萬元起　Lamborghini Revuelto 正式在臺發表

花2億買車還不能開回家 777超級跑車限量7輛 開車前還要上課

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

來自義大利新成立的777 Motors還有很多人不認識，不過他們的首輛超級跑車已經吸引了富豪們的注意，因為這輛車要價700萬歐元(折合台幣約2.36億元)，全球限量7台還不稀奇，因為這輛車你買了還不能開回家，他將會停在義大利的Monza賽道當中，你隨時都可以開，只是人要到賽車場才可以。

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777 Motors推出首輛超級跑車要價700萬歐元，買了之後車輛還要停放在Monza賽道，不能隨便開走。
777 Motors推出首輛超級跑車要價700萬歐元，買了之後車輛還要停放在Monza賽道，不能隨便開走。
這家777 Motors是由企業家兼汽車收藏家Andrea Levy所創立，而這款僅限賽道的超級跑車在去年11月首次發布亮相，而近日的2023年米蘭Monza車展(MiMo)上則是發表了最新的量產版照片，雖然還是電腦合成圖片，並非實拍的照片，卻還是引起了車迷的熱烈討論，因為外觀是由設計師Umberto Palermo操刀，靈感來自於Le Mans賽車以及各式超跑，當然因為這輛車從來就沒有要上路，因此所有的空力套件都可以毫無限制進行開發，頭燈、駕駛座艙也都任由設計師自行發揮，成為了一輛極為特別的車款。

在義大利賽車底盤製造商Dallara的積極參與之下，車輛的碳纖維座艙經過FIA核可，空氣力學以及諸多車輛工程都是賽車等級，4.5升V8自然進氣引擎由Gibson Technology開發，在9,000rpm產生740匹最大馬力，使用合成燃料運行，車輛極速來到370km/h，而車重僅有900公斤卻可以創造出2,100公斤的下壓力，過彎時甚至可以產生3.5~4G的橫向加速度，為了讓車主可以熟悉這輛車，原廠還安排了專門的課程以及體能訓練計畫，並且提供全套Sparco賽車裝備以及Stilo安全帽，以及各種模擬器課程，上完這些課還不能把車開回家，因為這輛車只能在義大利Monza上面行駛，這7位車主可以隨時來賽道上享受這輛車，而且這輛車在這邊的單圈時間為1分33秒，比起賓士AMG One還要快了10秒之多。

這輛車擁有誇張的空力套件，而諸多碳纖維製成的零配件讓車輛只有900公斤重。
這輛車擁有誇張的空力套件，而諸多碳纖維製成的零配件讓車輛只有900公斤重。
目前這輛車預計在2025年會交付給車主，但是車主們為了可以順利駕馭這輛車，必須先上完原廠安排的課程。
目前這輛車預計在2025年會交付給車主，但是車主們為了可以順利駕馭這輛車，必須先上完原廠安排的課程。
車輛可以產生2,100公斤的下壓力，過彎時甚至最大會有4G的橫向作用力。
車輛可以產生2,100公斤的下壓力，過彎時甚至最大會有4G的橫向作用力。
瘋狂的表現讓這輛車在Monza的單圈時間為1:33，比起AMG One還要快了10秒。
瘋狂的表現讓這輛車在Monza的單圈時間為1:33，比起AMG One還要快了10秒。

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