花2億買車還不能開回家 777超級跑車限量7輛 開車前還要上課

我是廣告 請繼續往下閱讀
這家777 Motors是由企業家兼汽車收藏家Andrea Levy所創立，而這款僅限賽道的超級跑車在去年11月首次發布亮相，而近日的2023年米蘭Monza車展(MiMo)上則是發表了最新的量產版照片，雖然還是電腦合成圖片，並非實拍的照片，卻還是引起了車迷的熱烈討論，因為外觀是由設計師Umberto Palermo操刀，靈感來自於Le Mans賽車以及各式超跑，當然因為這輛車從來就沒有要上路，因此所有的空力套件都可以毫無限制進行開發，頭燈、駕駛座艙也都任由設計師自行發揮，成為了一輛極為特別的車款。
在義大利賽車底盤製造商Dallara的積極參與之下，車輛的碳纖維座艙經過FIA核可，空氣力學以及諸多車輛工程都是賽車等級，4.5升V8自然進氣引擎由Gibson Technology開發，在9,000rpm產生740匹最大馬力，使用合成燃料運行，車輛極速來到370km/h，而車重僅有900公斤卻可以創造出2,100公斤的下壓力，過彎時甚至可以產生3.5~4G的橫向加速度，為了讓車主可以熟悉這輛車，原廠還安排了專門的課程以及體能訓練計畫，並且提供全套Sparco賽車裝備以及Stilo安全帽，以及各種模擬器課程，上完這些課還不能把車開回家，因為這輛車只能在義大利Monza上面行駛，這7位車主可以隨時來賽道上享受這輛車，而且這輛車在這邊的單圈時間為1分33秒，比起賓士AMG One還要快了10秒之多。