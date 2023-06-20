中國也傳餵藥案？幼師自稱給男孩餵避孕藥「化學去勢」 警方逮人
台灣最近因幼稚園餵藥案鬧得沸沸揚揚，而中國也傳出有一位自稱是女幼師的網友，在社群網路上爆料說自己利用職務之便，給班上的男孩偷偷餵避孕藥，讓男孩們遭「化學去勢」，說自己這樣「能救多少女孩」。事情引發熱議，山西省太原市警方20日表示，已將發文網友逮捕，網友真實身份是一位30歲男子，並非幼稚園女教師，疑似為吸引眼球虛假陳述，全案仍在進一步調查中。
記者倪浩軒/綜合報導
根據中國媒體報導，該位網友以「小問題水」的暱稱，在小紅書的「反渣小分隊」群組中發言，聲稱自己是一位幼稚園教師，利用職務之便，每天都會給班上男同學偷餵避孕藥，「他們長大都廢了」。有網友質疑這樣不好，「小問題水」則回覆說「男人怎麼會無辜，我先把他們化學閹割了，能救多少女孩」，還說很多幼師都這麼做，「又不是我一個人」。
但是給男童偷餵避孕藥實在駭人聽聞，事情鬧大後，小紅書將該網友帳號封鎖並報警。而太原市警方表示，「小問題水」的真實身份是太原市的一位30歲田姓男子，並非幼師，親屬也並無幼教相關經驗。警方強調，未發現田男有購買避孕藥紀錄，在太原市也未發現類似案件，全案應是田男為了吸引眼球而編造，目前已將田男依法刑事拘留，將進一步釐清案情。
太原市警方提醒，編造謠言嚴重擾亂社會秩序的，已構成犯罪，對於惡意造謠、傳謠的民眾，會依法追究其法律責任。