新臺幣 2,799 萬元起　Lamborghini Revuelto 正式在臺發表

24 年式 Lexus LC / LC CONVERTIBLE 620 萬起正式開售

▲ 24 年式 Lexus LC / LC CONVERTIBLE 620 萬起正式開售
▲ 24 年式 Lexus LC / LC CONVERTIBLE 620 萬起正式開售

2GameSome - 有車賞

LEXUS旗艦GT跑車 LC及LC CONVERTIBLE 將迎來2024年式車型，以全新對比色的21吋鍛造鋁圈，展現其優雅獨特之魅力；外鈑色並導入全新絕美光焰銅、極焰藍，以及天蔚藍/雲霧白雙色內裝，另CONVERTIBLE車型同步提供黑、藍、紅、棕色，共4色頂篷列為選配，提供眼光獨到且品味卓絕的層峰買家選擇。

我是廣告 請繼續往下閱讀
配備方面，2024年式LC全面升級整合多功能資訊的12.3吋觸控式螢幕，並標配360度環景影像輔助系統、Type-C USB及可無線連接Apple CarPlay等便利配備。安全配備註1部分，亦升級LSS+ 2.0智動駕駛輔助系統，包含可支援路口辨識的PCS預警式防護系統、ESA緊急閃避輔助、DRCC全速域雷達感應式車距維持定速系統、LTA車道巡跡輔助系統等，傳遞品牌守護LC車主安全的決心，永不妥協。

動力方面，LC 500與LC 500 CONVERTIBLE搭載擁有美妙加速聲浪的5.0升V8自然進氣引擎，配備可變排氣閥門系統，最大馬力高達464 PS註2。LC 500h則搭載3.5升V6油電複合動力與Multi-stage Hybrid多段式變速系統，最大綜效馬力可達359 PS註2。

車型

LC 500

LC 500h

LC 500 CONVERTIBLE

建議售價

620萬

650萬

648萬

花2億買車還不能開回家 777超級跑車限量7輛 開車前還要上課

VW Golf R變身越野車輛超吸睛 Delta 4×4讓鋼砲也能進行叢林探險

2,799萬元起，Lamborghini Revuelto品牌首部V12混合動力性能超跑震撼抵臺

極致駕控與精湛設計完美演繹 Aston Martin Valhalla

我是廣告 請繼續往下閱讀