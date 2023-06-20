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《天生一對》導演新作！《My Precious初戀》譜出酸甜青春戀曲

▲《天生一對》導演新作《My Precious初戀》，譜出酸甜青春戀曲。（圖／采昌）
▲《天生一對》導演新作《My Precious初戀》，譜出酸甜青春戀曲。（圖／采昌）

記者黃雅琪/綜合報導

泰國愛情電影《My Precious初戀》，在《2gether電影版：只因我們天生一對》導演卡妮薩坤宇（Kanittha Kwunyoo）與《情竇初開15歲》導演納帕齊沃拉帕（Naphat Chitweerapat）聯手執導之下，加入迷人的泰國風情與泰式幽默，並集結泰國當紅新生代演員群，勢必將讓觀眾感受到令人難以忘懷的初戀酸甜滋味。

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▲《My Precious初戀》帶領觀眾重回青春時光。（圖／翻攝自采昌YouTube）
▲《My Precious初戀》帶領觀眾重回青春時光。（圖／翻攝自采昌YouTube）
本片背景設定在1999年至2000年，以一群「千禧世代」的高中生為主角，帶領觀眾重回青春時光。不論是和朋友一起討論遊戲王卡與漫畫、上課無聊在課本上塗鴉、下課相約網咖，或是開始對戀愛有感，討心儀的女生開心，體會初戀帶來的酸甜與苦澀。

▲《My Precious初戀》電影海報。（圖／采昌）
▲《My Precious初戀》電影海報。（圖／采昌）
男主角「阿東」是班上調皮搗蛋的孩子王，從幼稚無比到追求女主角時的靦腆專情，此一角色由主演過多部影視作品的人氣男星格拉帕格潘（Nanon）飾演。廣受班上男同學們喜愛的班長「小琳」，則由首度挑戰電影女主角的拉查楠瑪哈菀（Film）演出。

男主角格拉帕格潘（Nanon）表示：「我想很多人觀賞後，都會回憶起他們年輕時，那段擁有初戀，做著只能在學校做的蠢事時光。」《My Precious初戀》7月14日於台灣甜蜜獻映。

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