▲ 突破四千萬的天籟！Aston Martin Valhalla 正式登台

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全新設計之8速雙離合器變速箱專為混合動力系統設計，電子限滑差速器（E-Diff）可提供最強大的牽引力及靈活的操控特性。動力系統中的電驅動力則用來增強低速操控性，受惠於瞬時扭矩特性輔助引擎，帶來亮眼的起步加速表現與極高換擋速度。除此之外，Valhalla採用電動馬達 E-reverse設計，藉此取消傳統的變速箱倒檔齒輪，達成輕量化的終極目標。
經由F1賽車技術的挹注，Valhalla 提供無與倫比的純粹駕駛體驗。採用推拉式前懸吊系統，內置彈簧及避震器的設計可減少簧下重量，提供出色的車身配重；後懸吊系統採用多連桿結構，使用Multimatic自適應彈簧及可調節頻率的避震器，無論行駛於公路或賽道皆擁有優異動態表現。在賽道模式設定下，除了搭配更為硬挺的懸吊設定外，更大幅降低車身，可有效提升下壓力。車身結構方面，Valhalla以全新碳纖維單體座艙打造，經過團隊最縝密的設計與計算，在獲得最大車身強度的同時確保車身極致輕量化。
導入F1賽車空氣動力學技術，使Valhalla再創顛峰。車頭與尾翼採用完美空氣力學組合，而引人矚目的後下擾流則精準地控制車身底部氣流。在241Km/h的時速之下，Valhalla可產生強大的600Kg下壓力，於高速過彎時仍能保有穩定的車身動態。
Valhalla的煞車系統反應極為靈敏且線性，配備線控的高性能陶瓷碳纖維複合煞車系統，搭配米其林專為Valhalla開發的前20吋、後21吋輪胎，提供卓越煞車效能，創造駕駛者掌握車輛動態的極致體驗。
Valhalla採用未來主義風格及品牌堅持的黄金比例設計，是唯美外觀與極致性能的融合。車身線條俐落平整，每一吋鈑件及線條都獨具美感且為空氣力學而生，同時借助主動空氣動力學結構，提高行駛時的平衡性。車尾部分，Valhalla獨特的進氣孔為 V8雙渦輪引擎導入大量空氣，而側邊及後方進氣口融入車輛整體線條，提供絕佳的下壓力，確保風馳電掣間Valhalla 能保持絕佳穩定性；於此同時，仍保有Aston Martin的優雅外觀、品牌經典的水箱護罩與車身細節設計，完美詮釋新一代中置引擎超級跑車的雍容氣度。
Valhalla的座艙空間保留諸多F1賽車靈感，如駕駛者導向的人體工學設計、腳踝比髖部高的坐姿等，提供更大的車室空間表現及終極操駕體驗，讓駕駛途中分秒間都感到熱血沸騰。 駕駛者、方向盤、踏板三者的完美結合，創造駕駛與 Valhalla 互動的無限可能。
配備方面，Valhalla 具有自動啟閉遠光燈輔助功能的LED矩陣式頭燈、緊急煞車系統、前方碰撞預警系統、智慧巡航控制系統及倒車顯影等。而全新Aston Martin資訊娛樂系統包括觸控螢幕、全數位駕駛儀錶板，並結合了Apple CarPlay®、Android Auto™和Connected Car功能。 Valhalla 除了提供終極操駕體驗之外，仍提供駕駛日常使用之便利性與實用性。