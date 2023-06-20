▲ SUBARU 全車系賞車試乘體驗會啟動

台灣意美汽車特別於6/22(四)~6/25(日)端午連假期間舉辦SUBARU全車系陣容賞車試乘體驗會，期間前往全台SUBARU展示中心試乘體驗操控、安全科技滿載的任一車款，即招待知名紅豆食府的精緻沁涼冰粽，以及限量SUBARU品牌夏日防曬漁夫帽。此外，於個人社群設定公開分享試駕體驗文，再加碼抽響食天堂餐券。歡迎消費者於端午連假期間至SUBARU展示中心試乘體驗，享受SUBARU 獨有的粽夏消暑配方。
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以日本原裝進口、極致安全首選受到不同生活型態消費者的青睞的SUBARU品牌，對於創新安全科技的堅持絕不妥協，包含堅實安全的SGP全球模組化底盤以及不斷進化的EyeSight 4.0智能駕駛安全輔助系統，完整提供消費者全方位安全防護，守護駕駛者、乘客，甚至用路人的安全。
SUBARU不僅堅持安全的造車信念，全車系所提供的絕佳操控表現，皆受惠於集反應靈敏、卓越均衡性及低重心於一身的BOXER水平對臥引擎，以及SAWD對稱式全時四輪驅動系統，讓駕駛者透過多項高科技、高製造成本的標準配備，盡情享受精準操駕的駕馭快感。此外，擁有超過100項安全配備的SUBARU車款，讓駕馭變得更加輕鬆，在在實現品牌致力於打造安心與愉悅的用車生活。
台灣意美汽車積極引進全新世代產品，以豐富的產品陣容滿足不同需求及生活型態的聰明買家，其中有感降價的Forester全車系接單熱烈，為喜愛戶外休閒生活的消費者帶來更彈性的購車選擇。歡迎消費者於端午連假期間至SUBARU全台展示中心試乘體驗，購車還可享多重優惠購車專案，輕鬆入主SUBARU極致安全新坐駕。