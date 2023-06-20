▲ AMG 賽道始祖「Rote Sau」首次來台，Mercedes-AMG 性能巡迴展即日起正式展開！

我是廣告 請繼續往下閱讀
外型與 Mercedes-Benz 豪華大型房車 S-Class 前身，300 SEL 6.3 (代號 W109) 極為相似，全車採用紅色塗裝的賽車，便是由 AMG 品牌創辦人 Hans Werner Aufrecht 及 Erhard Melcher 親自改裝的 AMG 300 SEL 6.8，將原車上的 6.3 升 V8 引擎 (代號 M100) 升級，不止是將排氣量擴增至 6.8 升，動力輸出提升到 428hp 最大馬力，整車重量也自 1,830 公斤降至 1,635 公斤，又因其尺寸及外型，被當時的德國媒體稱為「Rote Sau」。一戰成名，不僅令 AMG 三個字母聲名大噪，成為性能車迷的信仰，更是 Mercedes-AMG 賽道傳奇的起源。
AMG 品牌命名分別取自創辦人 Hans Werner Aufrecht 和 Erhard Melcher 的姓氏第一個字母，「G」則代表德國小鎮 Großaspach，同時也是兩位創辦人最初一起打造引擎的所在地。AMG 透過賽事展現性能改裝實力，並陸續推出許多道路版跑車，例如身為 1980 年代最速房車代表的「The Hammer」，與 Mercedes-Benz 開啟正式合作後首款推出的 C 36 AMG，以及由品牌獨立開發的 SLS AMG 等，無一不成為時代經典。
Mercedes-AMG 廠徽上的桂冠葉圖騰，象徵品牌擁有無數賽事冠軍榮耀。自「Rote Sau」在 1971 年 Spa 24 小時耐久賽打響名號起，Mercedes-AMG 同時在多項賽事中大放異彩，包含參與 DTM 德國房車賽超過 30 年，共奪得 12 次年度車手冠軍、14 次車隊冠軍及 8 座年度製造商冠軍獎盃；從 2014 年至 2021 年賽季，更在殿堂級的 Formula 1 一級方程式賽事中，創下蟬聯 8 座車廠與 7 座車手世界冠軍等輝煌紀錄。不僅如此，在各級 GT 賽事，甚至虛擬賽車世界中，Mercedes-AMG 都是最具競爭力的品牌及最可敬的對手，站上頒獎台的次數更是不勝枚舉。
Mercedes-AMG 更將不可能化為可能，將稱霸多年的 Formula 1 賽道動力系統，裝進一台能在一般道路駕駛的車輛上，由來自德國總部 Affalterbach 與英國 Brixworth 的 Mercedes-AMG 高性能動力系統開發專業團隊，共同打造全球首款搭載 F1 高性能混合動力系統的限量超級跑車 Mercedes-AMG ONE。
Mercedes-AMG 追求性能的精神凌駕動力形式，面對電動化趨勢，推出創新突破的油電混合 PHEV 及純電性能跑車之餘，產品陣容仍保有經典燃油猛獸。身為「地表最速家族」成員，無論是最能代表「One Man, One Engine」核心精神的 63、45 車系，強調均衡的 53、43、35 家族，或象徵賽道極致性能的 GT 跑車，皆是品牌持續將不可能化為可能的力量。起源於兩位傳奇人物、三個英文字母，Mercedes-AMG 不受框架侷限，不斷改寫規則，成功打造最全方位的豪華性能品牌！