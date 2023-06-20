第4次增資款120億到位 新安東京海上產險資本適足率將回200%以上
在日本東京海上集團與裕隆集團兩大股東支持力挺下，新安東京海上產險宣布，第4次增資120億元已在今（20）日完成繳款到帳，財務狀況也完全恢復穩健，現階段自結資本適足率預計將回到200%以上達到法定水準，為公司營運穩健成長奠下穩固的基礎。
記者顏真真／台北報導
隨著世界衛生組織不再將新冠病毒列為「全球衛生緊急事件」，意味著困擾全球2年多的疫情終於朝著終點跨出重要的一步。回顧台灣過去兩年也遭受嚴峻考驗，尤其去年第2季起本土案例激增，不僅直接衝擊醫療體系，也對提供超過1900萬人次便捷且親民防疫險的產險業構成嚴峻挑戰，多家產險公司不約而同紛紛啟動增資或資產活化計畫，以因應龐大的賠付壓力，其中，新安東京海上產險在兩大股東奧援下，在去年陸續推進完成3次增資作業。
為健全財務體質，新安東京海上產險在日本東京海上與裕隆兩大集團股東支持下，董事會在今年4月底決議推進第4次增資、規模120億元。新安東京海上產險表示，隨著增資作業已完成，不僅代表資本適足率等財務指標將回升到法定標準，也彰顯公司徹底擺脫防疫險陰霾，今後將在董事長志摩昌彦及新任總經理賴麗敏帶領下，與經營團隊同心齊力，進一步強化既有優勢、開發更具創新性商品及服務，有效提高經營績效與穩健成長。