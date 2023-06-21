夏至到！習俗、禁忌、養生一次看　「4生肖」防心臟疾病

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古語有云「冬至湯圓，夏至麵。」傳統上冬至會吃湯圓，或是吃餃子跟餛飩，由於夏至是新麥剛收割的時節，因此很多地方會吃麵，或是吃麵食，配合時節進食，有著「嘗新」的涵義。
另外夏至有許多當令食材，各類瓜果、白蘿蔔、小白菜等，都是傳統中醫認為「退火」的食物，吃當令食材也是夏至習俗之一。
🟡夏至節氣運勢
2023年夏至這半個月裡，生肖屬「牛、馬、羊、狗」的人要特別注意健康，慎防心臟及血管方面的疾病，平時多做檢查，避免暴飲暴食，否則容易腸胃受損，進而引發各種疾病。外出必須注意安全第一，不要做危險性運動，以免樂極生悲。
🟡夏至養生重點
夏至白晝可長達15小時，這一天北半球得到的陽光最多，比南半球多了將近一倍。夏至節氣開運養生尤為重要，從食衣住行育樂都有注意事項。
📍食：
夏至炎熱，人的消化功能相對較弱，因此飲食要清淡，別吃太多熱性食物，以免助熱；冷食瓜果適可而止，不可過食，以免損傷脾胃。而綠豆性甘寒，若夏天體熱小便黃，吃綠豆效果好，不過綠豆畢竟性寒，體質虛弱的人不宜多吃。
📍衣：
夏季不要穿太厚，衣服顏色儘量以淺色為主，才能少吸熱。最好是淺色或紅色的衣服，可大量吸收日光中的紫外線，進而保護皮膚，防止皮膚老化甚至癌變。
衣服布料儘量選用棉質及亞麻，這樣容易吸汗和透氣。也應避免在強烈陽光下暴曬，外出時應採取防曬措施。
📍住：
忌夜臥貪涼，晚上睡覺不可整夜開冷氣，這種習慣易導致傷風、面癱、關節疼痛、腹痛腹瀉，對身體損傷是嚴重的，小朋友也不要在睡著之後靠扇風取涼。
📍行：
順應自然界陽盛陰衰的變化，宜晚睡早起，老弱者則應早睡早起，儘量保持每天7小時睡眠時間。從夏至這天開始，一定要睡午覺。夏至陰生，在中醫理論中，「午覺」是以陽養陰，「子覺」是以陰養陽。只要能合上眼睛一會，就能達到很好的養陰效果。
📍育：
夏季運動最好選在清晨或傍晚天氣較涼爽時進行，場地宜在河湖水邊、公園庭院等空氣新鮮的地方，運動出汗過多時，可適當飲用淡鹽開水或綠豆鹽水湯，不可飲用冰開水。
📍樂：
夏至養生先養心，夏季心陽最旺，重點關注心臟保養。夏季炎熱，更宜調息靜心，聽慢音樂是調息的好方法。音樂中的音符也含有陰陽五行的元素，節奏快的音樂能增強體內陽氣、助人興奮的效果，舒緩音樂可以幫助呼吸慢下來，讓心臟得到休息。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。