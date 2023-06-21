羅大佑音樂啟蒙竟來自器材控父親　將回高雄重溫「最初的起點」

我是廣告 請繼續往下閱讀
羅大佑高雄老家位於鹽埕區建國四路上的「東海醫院」，父親便是這間醫院的院長，羅大佑一家住在醫院樓上，和職員宿舍成為一個小社區。羅大佑的父親對音樂有著非常狂熱的喜愛，即使自己並沒有彈奏音樂的天份，他將這份熱愛投射到對於樂器及音響器材的好奇及選購上。羅大佑六歲時開始學習鋼琴，父親先是買了一台台製鋼琴，不堪使用後再買了一台德製鋼琴，其後羅大佑剛搬到高雄，發現高雄家中已有了一台電風琴。而在電子琴剛問世之初，父親便將它買了回來，令羅大佑腦中的音樂世界更加的全面，他與兄姐更是瘋狂愛上電吉他，成為他組樂團，直至被引薦加入電影《閃亮的日子》音樂創作團隊的契機。
在音響器材方面，家中很早就有了黑膠唱盤，到了高雄時，父親更把它發展成左右各有一座喇叭，中間是各種播放器，包含黑膠、廣播等等，可以說是擁有了一座最早期、最時髦的家庭劇院！更誇張的是，羅大佑家中曾擁有一部雙軌錄音機，這台錄音機就這樣錄下羅大佑青春時期練習的數百首歌曲。在過去三年疫情期間，羅大佑回想自己的音樂起點，想起了那棟位於鹽埕區的「東海醫院」，因為父親對音樂的愛，對孩子的愛，讓家中時刻充滿著樂音，開啟了羅大佑的音樂人生。因此今年七月羅大佑將回到高雄舉辦《回到愛河前 —— 光陰的沙龍》系列講座，其中便包含與「東海醫院」職員重聚，羅大佑希望藉由在地的活動，回歸情感源頭的記憶與足跡，讓記憶中的愛之河，在生命裡繼續滾動。
8月即將發行的全新概念專輯《愛・河・人間》，限量首批「珍藏精裝版書盒」將包含羅大佑近萬字概念專輯撰文歌冊、實體卡帶、以及定製版卡帶播放機，羅大佑也將為7月23日前預購的歌迷，親筆簽名，為此重量級作品添上更多的意義及情意。專輯歌冊，集結了羅大佑13至24歲於高雄求學十年的生活情感、創作生命萌芽的最初記憶，與對時代更迭下環境人文的長期觀察撰文，並穿插其老同學提供的初中及雄中青春期的老照片、五十年前至現代的高雄街景等素材，仿若是有55年份重量思念與熱情的畢業紀念冊;接續2022年《安可曲》黑膠唱片的發行，羅大佑在這張概念專輯回到卡帶這個載體，類比無可取代的溫度，紀錄著貼合記憶的生命軌跡，客製化的《愛・河・人間》卡式機以及卡帶，是絕無僅有的珍貴收藏。