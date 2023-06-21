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6/21夏至來了！「5生肖」運勢超強　第一名幸運、財富全收下

▲夏至是24節氣中，最早被確定的節氣，今（21）日就是一年一度的夏至，這也表示未來進入燥熱的天氣型態。（示意圖／shutterstock）
▲夏至是24節氣中，最早被確定的節氣，今（21）日就是一年一度的夏至，這也表示未來進入燥熱的天氣型態。（示意圖／shutterstock）

記者張嘉哲/綜合報導

夏至是24節氣中，最早被確定的節氣，今（21）日就是一年一度的夏至，這也表示未來進入燥熱的天氣型態！而國際天星風水命理專家邱彥龍老師就分享，夏至來臨時「運勢最強的5個生肖」，並且提醒夏至的注意事項，快來一起看看吧！

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邱彥龍老師提醒，夏至期間天熱，一般人不會想到吃羊肉，但其實剛好相反，因為古人有云，夏至亦為陽之極，陰之始，所以表熱內陰，夏至期間若能多吃羊肉，冬天期間就不會手腳冰冷，所以邱彥龍老師建議，夏至反倒是補氣養生的好時機。邱彥龍老師也提到，若發現有異常出血，男性要注意肛門直腸問題、女性則是婦科，早點發現早點治療。且夏至交通、工作意外頻繁，凡事安全第一。

▲今（21）日就是一年一度的夏至，近期的氣溫也已經是酷熱的夏天了。（圖／PhotoAC）
▲今（21）日就是一年一度的夏至，近期的氣溫也已經是酷熱的夏天了。（圖／PhotoAC）
至於夏季至這個節氣（6月21日至7月7日）運勢最強的5個生肖，分別是：

🟡Top5：雞

屬雞的朋友，在這段期間，在事業與工作上，能得到上司的賞識與幫助，有升官發財之勢，在檯面上也有亮眼的表現並獲得讚賞，事情皆能照步驟發展，若能懂得自我行銷，必能展現自信，得到大量粉絲，不過雖然人氣不錯，但切記慎防桃色糾紛。

🟡Top4：牛

屬牛的朋友，在這段期間，正、偏財皆旺，若能多溝通、懂行銷跟談判，則會擁有非常強的財運，且規劃許久的事物與技能，也能在此期間得到發揮與收獲。若家裡有事需要你伸出援手，切記不要著急慢慢處理即可，注意行車與外出安全。

🟡Top3：龍

屬龍的朋友，這段期間請放輕鬆，別給自我太大壓力，過往的成績會得到認可與表揚，別人或另一半也會想投資在你身上，並有添丁生子的機會，持續努力下去，大財運會與你相伴，請記住保持愉悅的心情，勿胡思亂想，但自身與另一半的行車安全要注意，建議慢行可保平安。

▲今日是夏至，是一年之中白晝最長、黑夜最短的一天。（圖／取自photoAC）
▲今日是夏至，是一年之中白晝最長、黑夜最短的一天。（圖／取自photoAC）
🟡Top2：兔

屬兔的朋友，夏至期間若能專心在工作、事業、學習上，會擁有不錯的財富或知識及經驗的提升，並且得到家人的支持。且這段期間第六感會特別強，凡是發展網路、海外事業者、財富跟粉絲數都會有三級跳的感覺，請把握近期的超旺運。

🟡Top1：鼠

屬鼠的朋友，這段期間名聲會大幅提升，得到家人跟大環境的幫助，可以把自我推展出去，且能得到非常好的效果，同時長期的努力終見收穫，海外或網路財運非常強，只要能把興趣與事業結合，將擁有幸運與財富。

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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