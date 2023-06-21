6/21夏至來了！「5生肖」運勢超強　第一名幸運、財富全收下

我是廣告 請繼續往下閱讀
至於夏季至這個節氣（6月21日至7月7日）運勢最強的5個生肖，分別是：
🟡Top5：雞
屬雞的朋友，在這段期間，在事業與工作上，能得到上司的賞識與幫助，有升官發財之勢，在檯面上也有亮眼的表現並獲得讚賞，事情皆能照步驟發展，若能懂得自我行銷，必能展現自信，得到大量粉絲，不過雖然人氣不錯，但切記慎防桃色糾紛。
🟡Top4：牛
屬牛的朋友，在這段期間，正、偏財皆旺，若能多溝通、懂行銷跟談判，則會擁有非常強的財運，且規劃許久的事物與技能，也能在此期間得到發揮與收獲。若家裡有事需要你伸出援手，切記不要著急慢慢處理即可，注意行車與外出安全。
🟡Top3：龍
屬龍的朋友，這段期間請放輕鬆，別給自我太大壓力，過往的成績會得到認可與表揚，別人或另一半也會想投資在你身上，並有添丁生子的機會，持續努力下去，大財運會與你相伴，請記住保持愉悅的心情，勿胡思亂想，但自身與另一半的行車安全要注意，建議慢行可保平安。
🟡Top2：兔
屬兔的朋友，夏至期間若能專心在工作、事業、學習上，會擁有不錯的財富或知識及經驗的提升，並且得到家人的支持。且這段期間第六感會特別強，凡是發展網路、海外事業者、財富跟粉絲數都會有三級跳的感覺，請把握近期的超旺運。
🟡Top1：鼠
屬鼠的朋友，這段期間名聲會大幅提升，得到家人跟大環境的幫助，可以把自我推展出去，且能得到非常好的效果，同時長期的努力終見收穫，海外或網路財運非常強，只要能把興趣與事業結合，將擁有幸運與財富。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。