NONO否認「性騷擾多名女性」！小紅老師今開記者會：我準備好了
一名女網友19日控訴10幾年前當小模時，遭某男明星在車上伸出狼爪，丟出「知名搞笑藝人」、「老婆是個很棒的台語歌手」、「副業雞排做的非常成功」3項線索，外界聯想是NONO（陳宣裕），對此，NONO嚴正否認，此舉讓聲稱也是受害者的網紅小紅老師相當不滿，決定今（21日）上午10點出面開記者會說明細節。
記者楊穎軒／綜合報導
小紅老師獲悉NONO的回應後，昨在IG發文，宣布將召開記者會，「我們聲量不夠大又渺小 #metoo，渺小到讓當事人不以為意外加失憶？！甚至不願澄清或道歉，一句『沒印象』狠狠劃過受害者的心」，透露接獲多名受害人私訊，人數快要20人，「1個想不起來，2個，3個，4個...總有天您會想起來的」，強調自己已經準備好全面迎戰。
針對多名女子的性騷擾、意圖不軌指控，NONO的經紀人向《NOWnews今日新聞》做出回應，又氣又無奈地說：「對這個人、這件事都沒有印象！做錯事會認錯，但沒有印象的事怎麼回應？」
※【NOWnews 今日新聞
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