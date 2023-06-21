5億高中生墜亡案今偵結！傳夏姓配偶殺人罪不起訴 檢將說明理由
台中5億高中生命案震驚全台，台中地檢署追查1個多月後，今（21）日宣布偵結，將會有初步結果。台中地檢署上午9時許發布重大案件偵結記者會通知，預計10點鐘召開記者會說明，會詳細說明查證經過。
記者孫唯容／綜合報導
回顧案情經過，賴男剛滿18歲就獲得父親贈與總市值為5億的30筆房地產，經由夏姓代書與其兒子夏姓地政士助理協助處理，在5月4日當天，夏姓地政士助理到男高中生家，以要討論房產規劃為由，約男高中生出門，兩人卻一同到北屯區戶政事務所登記結婚，不料，剛登記僅過2小時，高中生卻在夏男家中墜樓，緊急送醫死亡。
據了解，兩人當天結婚的證人皆非彼此的熟人，夏男先找大樓清潔阿姨協助不成，竟到超商隨機拜託路人，以家人不支持同婚為由，博取同情，最終順利辦理結婚登記，而夏男跟賴生2人幾乎沒有互動，沒有熱戀照，兩人也沒有親蜜對話，賴母控訴，配偶夏男謀財害命，還請法醫權威高大成協助驗屍，全案鬧得沸沸揚揚。
全案今天偵結，有消息指出，檢方認定兩人為假結婚，不過由於沒有他殺證據，第一時間以殺人罪裁定30萬交保的夏姓配偶，獲不起訴處分，不過他涉嫌假結婚，並且偽造文書的事實，僅被起訴偽造文書一罪，詳細內容仍有待中檢說明。