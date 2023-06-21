只限夏至！全家拿鐵、美式「買2送1可寄杯」 7-11冰淇淋買1送1
夏至高溫狂飆38度！氣象局一早針對10縣市發出高溫預警，炎炎夏日最需要來杯冰涼咖啡消暑，全家今（21）日夏至限定優惠，APP隨買跨店取特大美式3杯120元、特大拿鐵3杯140元、霜淇淋5支188元，相當於咖啡買2送1優惠；同時，7-11酷聖石COLD STONE複合店也推出21日限定優惠，購買酷聖石mini冰淇淋享買1送1優惠，平均單杯只要30元開吃。
記者鍾怡婷/綜合報導
夏至全家限定優惠，隨買跨店取APP 21日上午10點開搶，寄杯優惠有特大美式3杯120元（約67折）、特大拿鐵3杯140元（約67折）、霜淇淋5支188元（約77折），相當於咖啡買2送1還可寄杯，兌換期限可至今年9月30日。
APP隨買跨店取夏至限定，還有統一鹼性離子水，6瓶99元（原價168元）、百吉布丁大雪糕2支35元（原價50元）、格力高百奇巧克力棒3入76元（原價114元）、麥提莎牛奶巧克力2入59元（原價78元）、日清三明治餅乾2入59元（原價90元）、曼陀珠白薄荷口味2入22元（原價44元）。
同時，7-11夏至（21）單日限定優惠，「酷聖石mini系列買1送1」，2oz冰淇淋原價59元，買1送1免30元開吃（不含配料、脆餅）。冰淇淋口味依照門市現場供應為主，推薦超商獨家販售的「哈密瓜水果樂園」，選用同款哈密瓜風味冰淇淋拌入草莓丁與奇異果丁，滿滿的迷人水果香氣，讓人彷彿陷入鮮豔繽紛的水果樂園！