藍營議員欲找柯文哲站台　蔣萬安：團結才有勝選可能

我是廣告 請繼續往下閱讀
蔣萬安出席「市長與里長有約」中山區座談，會前接受媒體聯訪，針對此事回應表示，每位國民黨同志一定全力支持黨提名的候選人，也就是侯友宜市長，「我想2024只有團結一致、團結並進，才有勝選的可能，我會盡最大努力和大家一起贏得2024勝選。」
至於位於中山區的第一殯儀館的拆除時間，蔣萬安表示，目前一殯的拆除會搭配二殯二期工程，目前預計明年農曆春節之後，就會拆一殯，工期約五個月；至於後續拆除之後的規畫，蔣萬安承諾，會聆聽在地民眾、鄉親的聲音意見，再來進行整體評估，目前也正持續收集各方意見。
而昨日北捷宣布將試行文湖線第2、3節車廂座椅拆除，每班多出20人的載客量，但遭市議員李明賢是治標不治本。蔣萬安說，北市府窮盡一切方法緩解塞車，包括長中短期規畫，長期規畫興建捷運東環段，上任後積極與中央溝通，核定兩年內動工。
短中期政策部分，北市府今年一月，就推出延長尖峰密集班次時間、也改裝一些車廂，當時的政策已經有一定成效，所以這次北捷再度開始試辦，針對文湖線車廂第1、4節車廂不動，2、3車廂進行相關車廂改裝，將空間增大，希望用這樣的方式，能在上班時間，讓民眾能很快速搭上捷運，到達目的地。