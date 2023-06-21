解決高教人才斷層！教育部擬推博士生獎學金　最高7萬元

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廖俊智提到，台灣學生就讀博士班的意願日趨降低，就讀期間的獎學金與業界薪資差異大是其中一個原因，博士生可獲得的獎補助金從新台幣0到4萬元不等，平均約2萬餘元，許多學生也考量，畢業後的就業市場及薪資不具吸引力，因此不願攻讀博士。
為解決這個問題，教育部提出結合職涯發展與甄別機制的博士生獎學金草案，盼吸引更多優秀學子投入學術研究。
草案將博士生獎學金分成2類型，「產學合作型」獎助金額從博一到博三，每月6萬元，依年級遞增至7萬元，其中4萬元由學校及企業提供，政府補貼2萬元到3萬元；補助人數依年級，從1200人遞減至720人。
「學術發展型」獎助金額則從博一到博三，每月3萬元，依年級遞增至4萬元，其中1.5萬元由學校及企業提供，政府補貼1.5萬元到2.5萬元；補助人數依年級，從300人遞減至180人。
教育部高教司長朱俊彰表示，考量到目前讀博士的機會成本相對高，尤其STEM（科學、科技、工程及數學）碩士畢業生，在業界非常搶手、年薪百萬，但博士生每個月獎學金金額低、讀博士班誘因偏低，因此教育部希望與產業、學校合作，透過額外獎學金，鼓勵青年學子繼續深造。
他指出，有鑑於STEM領域，學校與業界容易產學合作，業界有能力投入更多獎學金，政府也加入補助定額獎學金，因此加碼的金額會比學術發展型還高；另外，也引入擇強太弱機制，獎補助人數應有甄別機制，人數逐年級遞減，補助額度逐年級遞增，盼從中挑選到優秀人才，由學校、業界、政府三方一同支應獎助學金。
朱俊彰說，今天先拋出草案跟大學討論，期程還未定，盼先蒐集各界意見，再向行政院爭取預算。
國科會已推出博士生每月4萬元獎學金補助，學生就讀博士一、二年級時，國科會負擔3萬元、學校自籌1萬元，之後是學校、國科會負擔各半。媒體詢問，教育部獎助學金與國科會獎助學金會同時給嗎？
朱俊彰說，國科會提供的人數較少，一年僅300人，該草案有與國科會討論過，獎助學金不可能重複領取，可能做對象區隔，或2計劃整合齊一來發放，目前都還在討論中，主要想先聽取大學端意見。