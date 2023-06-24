迪士尼撤台學者看法不同！憂失文化主權、有助有線電視OTT化

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迪士尼為何撤台？學者：閱聽人收視行為改變
NCC副主委翁柏宗日前指出，迪士尼退出台灣市場，主要是閱聽人的收視行為在改變，業者考量整體成本，將內容轉往網路平台。
賴祥蔚指出，迪士尼今年一、二季的財報皆顯示，網路通路獲利上升，而有線電視等傳統通路的獲利則下降，如2023年5月宣布下降7%，未來這樣的趨勢會更明顯，而其主要競爭對手Netflix沒有有線電視等傳統通路，因此迪士尼想集中火力到串流平台，逼迫、引導潛在觀眾都到Disney+平台上，有助於他跟 Netflix一較高下，並提早把可預見會虧損的傳統通路結束，未來迪士尼應該會陸續退出世界各地的有線電視系統市場。
鄭志文說，閱聽人的收視行為改變，OTT平台吃掉有線電視市場是一個不爭的事實與趨勢，當傳統通路的規模經濟縮小，頻道業者在與有線電視系統共生下，越來越難維持營運，恐怕會有越來越多像迪士尼這樣集團、國際頻道退出台灣市場。
學者憂本土影視產業空洞化、喪失文化主權
賴祥蔚表示，國際頻道下架有線電視會是趨勢，若連HBO也退出，有線電視將出現新一波剪線、退訂潮，有線電視產業將崩盤，很多老人家不習慣用OTT串流平台，就看不到多元、國際、優質節目，這是非常嚴重的警訊，主管機關必須審慎因應。
既然OTT平台是趨勢，是否會有更多頻道下架有線電視，對台灣影視產業的影響？賴祥蔚表示，小媒體可能維持現狀、硬撐到底；不然就是自己建立OTT平台，但小媒體資金不夠很難做到，台灣目前就有很多OTT平台，但資金不夠、規模都不大，很難與國際平台競爭。
他說，國際大型OTT平台不會放棄台灣市場，會跟本土業者合作，但台灣內容上架到國際頻道，表面上是讓全世界看見台灣，實則喪失文化主權，因為主導權、後台分析閱聽眾等資訊，都會在國際平台手裡，且台灣觀看影視的收入全部流到國際平台，導致台灣的本土影視產業空洞化，「這是很嚴重的國安問題」，呼籲政府透過補助、減稅等等，鼓勵業者組「本土隊」（非國家隊），集中力量建置OTT平台，也許還有一線生機，能和國際平台抗衡，保住本土影視產業的主導權。
學者樂觀看待有線電視「OTT化」
鄭志文則認為，有線電視收視戶在台灣還是會有一定的量，當年輕人慢慢增加後，與OTT平台收視戶，當然會有一些消長，但不至於讓有線電視產業崩盤、存活不了。
他說，因為有線電視在市場趨勢、時代潮流影響下，未來在日漸虧損的情形下，應該會被迫數位轉型，類似「OTT化」，開發可移動式的觀看平台；平台傳輸，技術、頻寬都不是問題，最重要的是內容多寡，只要內容夠多、資料庫夠大，就有機會，而有線電視頻道多，本來就有足夠的內容可以提供。