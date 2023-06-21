籃球／東超第2賽季小組賽抽籤儀式圓滿結束　富邦勇士被分在A組

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東超第2賽季的比賽時間是2023年10月11日至2024年3月10日，具體賽程很快就會公布。
在小組賽階段每支球隊都要和各自的組內對手交手2次，1次主場、1次客場，小組積分前2名的球隊晉級將於2024年3月舉辦的終極四強賽。
在抽簽儀式結束後，東超聯合創始人兼首席執行官馬特（Matt Beyer）表示：「第2賽季的抽簽儀式，為難以置信而又激動人心的東超主客場首賽季搭建好了舞台，並將給亞洲球迷帶來革命性的全新體驗：一整個賽季，該地區最好的球隊都在球場展開對抗。這是開創性的。」
東超的合作聯賽以及來自世界籃球管理機構國際籃球聯合會（FIBA，簡稱「國際籃總」）的官員們，通過視頻直播觀看了抽籤儀式。今天，抽籤儀式的記錄片將會在東超的各社交媒體平台發布。
「B.LEAGUE的 2022-2023賽季冠亞軍球隊琉球黃金帝王和千葉噴射機將參加東超第2賽季的角逐，我們期待這兩支球隊在通往總冠軍的征程上大獲成功。 」 B.LEAGUE的主席島田慎二（Shinji Shimada）說，「我們期待亞洲球迷不僅能享受比賽，更能在我們的主場享受東道主的熱情。太期待在日本歡迎你們了。」
「非常高興KBL繼東超冠軍週後將再次參加東超，」韓國KBL聯賽總裁主席金熙玉（Kim Hee-Ok）說，「代表KBL參賽的2支球隊分別是安養KGC和首爾SK，他們有機會再次與來自亞洲頂尖聯賽的球隊交手。KBL將盡最大努力參與支持，以幫助我們的球隊與東亞最好的球隊展開競爭並將韓國籃球推向世界。祝所有參加EASL的球隊好運。」
「很高興PBA能在東超第2賽季繼續和東亞其他聯賽的頂尖球隊對抗，」菲律賓PBA聯賽專員威利·馬爾西亞（Willie Marcial）說，「我們期著接待來訪的球隊和球迷，並給大家提供最好的球場體驗。這是PBA和菲律賓必須提供的。」
「很高興P. LEAGUE+ 聯賽能夠參加東超第2賽季，我們的球隊能夠和東亞其他聯賽的頂尖球隊競爭，」 P. LEAGUE+ 聯賽執行長陳建州說，「我們滿懷期待能夠接待來訪的球隊和球迷——他們會在這裡受到熱烈歡迎和款待。我們更期待來自不同聯賽的球隊在球場展開競爭激烈，用令人激動的對抗決出2023-2024賽季的東超冠軍。」
談到這次抽籤儀式，負責亞洲事務的國際籃總執行董事哈戈普·哈吉里安（Hagop Khajirian）說：「東超首賽季就兌現了在東亞地區發展籃球的堅定承諾，第2賽季的主客場賽制更令人興奮，祝所有參賽球隊好運。」
一個新時代
東超第2賽季抽簽儀式將開啟東亞籃球令人激動的新時代。東超是由該地區頂級俱樂部球隊參加的賽事，他們將為每賽季的總冠軍而戰。
東超的使命是不斷滿足東亞地區觀眾對頂級籃球內容和體育娛樂體驗日益增長的巨大需求，同時還要滿足東亞地區的籃球聯賽、球隊和運動員對泛區域賽事的強烈需求。東超將通過世界級賽事和媒體平臺來滿足這些需求。
該全新賽事還將在提升東亞籃球的標準方面發揮巨大作用——無論是球場內還球場外，最終目的是將幫助我們的合作聯賽、球隊和市場成為該領域的全球性力量。
具體分组如下：
| A組
| B組
| 安養KGC
| 首爾SK騎士
| 台北富邦勇士
| 灣區翼龍
| 千叶噴射機
| 琉球黃金帝王
| 菲律賓電信
| 巴朗加國王