端午連假天氣出爐！「3階段變化」1圖看懂　大雨、高溫接力轟炸

少女心滿滿！7-11推Hello Kitty夢幻周邊　花邊自動傘防曬必收

▲7-11攜手日本輕奢精品包品牌 Samantha Vega，推出三麗鷗Hello Kitty周邊集點送。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲7-11攜手日本輕奢精品包品牌 Samantha Vega，推出三麗鷗Hello Kitty周邊集點送。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

7-11攜日本輕奢精品包品牌 Samantha Vega，結合三麗鷗家族推出集點商品換購活動，HELLO KITTY率領美樂蒂、大耳狗及布丁狗等家族成員，推出經典包袋、飾品、美妝以及居家生活等聯名周邊，鐵粉快衝！同時，PINGU企鵝家族快閃店即起現身中和環球，七大打卡點加限定周邊齊登場，端午連假必逛。

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7-11自6月28日起至8月5日前，推出「Samantha Vega XSANRIO超甜美時尚集點送」，集點商品包括聯名飾品、經典肩背包、硬殼大斜肩包、經典大水桶包、伸縮證件套/鑰匙圈、LED補光美妝鏡、硬殼化妝箱、實木凱蒂公仔杯墊手機座、存錢筒、自動抗UV傘」等居家生活實用周邊。

▲7-11推出Samantha Vega XSANRIO超甜美時尚集點送活動。（圖／7-11提供）
▲7-11推出Samantha Vega XSANRIO超甜美時尚集點送活動。（圖／7-11提供）
活動日期：6月28日起至8月5日，贈品兌換至8月7日止；6月28日起至7月2日限定快閃購，消費不限金額可直接換購免集點。
集點辦法：會員消費滿40元贈1點集點活動電子點數（部分商品除外），集滿6點加價購1款

【Samantha Vega聯名週邊】

📍聯名立體墜飾項鍊、手鍊：消費不限金額+199元；集滿6點+199元
📍經典肩背包：消費不限金額+399元；集滿6點+399元
📍24公分經典大水桶包：消費不限金額+399元；集滿6點+399元

▲7-11經典肩背包消費不限金額+399元；集滿6點+399元。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲7-11經典肩背包消費不限金額+399元；集滿6點+399元。（圖／記者鍾怡婷攝）
📍硬殼大斜肩包：消費不限金額+699元；集滿6點+699元
📍凱蒂公仔伸縮證件套/鑰匙圈：消費不限金額+299元；集滿6點+299元
📍硬殼化妝箱：消費不限金額+599元；集滿6點+599元

▲7-11硬殼化妝箱，消費不限金額+599元；集滿6點+599元。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲7-11硬殼化妝箱，消費不限金額+599元；集滿6點+599元。（圖／記者鍾怡婷攝）
📍LED補光美妝鏡：消費不限金額+499元；集滿6點+499元
📍實木凱蒂公仔杯墊手機座：消費不限金額+399元；集滿6點+399元
📍旋轉凱蒂公仔音樂珠寶盒：消費不限金額+899元；集滿6點+899元
📍30公分凱蒂模型大公仔存錢筒：消費不限金額+999元；集滿6點+999元

▲30公分凱蒂模型大公仔存錢筒：消費不限金額+999元；集滿6點+999元。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲30公分凱蒂模型大公仔存錢筒：消費不限金額+999元；集滿6點+999元。（圖／記者鍾怡婷攝）
📍凱蒂公仔氣氛燈香薰機：消費不限金額+899元；集滿6點+899元
📍自動抗UV傘：消費不限金額+399元；集滿6點+399元

▲7-11手日本輕奢精品包品牌 Samantha Vega推出三麗鷗周邊集點送。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲7-11攜手日本輕奢精品包品牌 Samantha Vega推出三麗鷗周邊集點送。（圖／記者鍾怡婷攝）
【三麗鷗與各知名品牌聯名周邊】
📍「知音文創聯名」愛心轉盤音樂鈴：消費不限金額加價換購；集滿6點899、999元換購（共3款）📍「OUTDOOR聯名」拉鍊長夾、中夾、零錢包、卡包：消費不限金額加價換購；集滿6點加599元、599元、399元、299元換購

▲拉鍊長夾、中夾、零錢包、卡包：消費不限金額加價換購；集滿6點加599元、599元、399元、299元換購。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲拉鍊長夾、中夾、零錢包、卡包：消費不限金額加價換購；集滿6點加599元、599元、399元、299元換購。（圖／記者鍾怡婷攝）
📍「享夢城堡聯名」涼夏寢具商品：消費不限金額加價換購；集滿6點四季被+799元、雙人床包3件組+599元、4尺長抱枕+499元、中枕+299元。
📍百耘圖1000片拼圖：消費不限金額+499元換購
📍限量頸掛空氣清淨機：消費不限金額+3980元換購

▲限量頸掛空氣清淨機，消費不限金額+3980元換購。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲限量頸掛空氣清淨機，消費不限金額+3980元換購。（圖／記者鍾怡婷攝）
同時， PINGU企鵝家族於6月15日起至7月20前，在新北中和環球2樓快閃現身，除了限定的周邊商品外，還有七大必拍打卡點，包括PINGU、PINGA兄妹兩在冰河釣魚的「南極釣魚趣」，還是在南極冰河邊開個「企鵝家族泳池派對」等，讓你走進企鵝家族的生活中，體驗南極避暑的一天！

▲「PINGU企鵝家族」快閃店，6月15日至7月20日在新北中和環球登場。（圖／品牌提供）
▲「PINGU企鵝家族」快閃店，6月15日至7月20日在新北中和環球登場。（圖／品牌提供）
▲「PINGU企鵝家族」快閃店，6月15日至7月20日在新北中和環球登場。（圖／品牌提供）
▲「PINGU企鵝家族」快閃店，6月15日至7月20日在新北中和環球登場。（圖／品牌提供）

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