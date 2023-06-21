少女心滿滿！7-11推Hello Kitty夢幻周邊　花邊自動傘防曬必收

我是廣告 請繼續往下閱讀
活動日期：6月28日起至8月5日，贈品兌換至8月7日止；6月28日起至7月2日限定快閃購，消費不限金額可直接換購免集點。
集點辦法：會員消費滿40元贈1點集點活動電子點數（部分商品除外），集滿6點加價購1款
【Samantha Vega聯名週邊】
📍聯名立體墜飾項鍊、手鍊：消費不限金額+199元；集滿6點+199元
📍經典肩背包：消費不限金額+399元；集滿6點+399元
📍24公分經典大水桶包：消費不限金額+399元；集滿6點+399元
📍硬殼大斜肩包：消費不限金額+699元；集滿6點+699元
📍凱蒂公仔伸縮證件套/鑰匙圈：消費不限金額+299元；集滿6點+299元
📍硬殼化妝箱：消費不限金額+599元；集滿6點+599元
📍LED補光美妝鏡：消費不限金額+499元；集滿6點+499元
📍實木凱蒂公仔杯墊手機座：消費不限金額+399元；集滿6點+399元
📍旋轉凱蒂公仔音樂珠寶盒：消費不限金額+899元；集滿6點+899元
📍30公分凱蒂模型大公仔存錢筒：消費不限金額+999元；集滿6點+999元
📍凱蒂公仔氣氛燈香薰機：消費不限金額+899元；集滿6點+899元
📍自動抗UV傘：消費不限金額+399元；集滿6點+399元
【三麗鷗與各知名品牌聯名周邊】
📍「知音文創聯名」愛心轉盤音樂鈴：消費不限金額加價換購；集滿6點899、999元換購（共3款）📍「OUTDOOR聯名」拉鍊長夾、中夾、零錢包、卡包：消費不限金額加價換購；集滿6點加599元、599元、399元、299元換購
📍「享夢城堡聯名」涼夏寢具商品：消費不限金額加價換購；集滿6點四季被+799元、雙人床包3件組+599元、4尺長抱枕+499元、中枕+299元。
📍百耘圖1000片拼圖：消費不限金額+499元換購
📍限量頸掛空氣清淨機：消費不限金額+3980元換購
同時， PINGU企鵝家族於6月15日起至7月20前，在新北中和環球2樓快閃現身，除了限定的周邊商品外，還有七大必拍打卡點，包括PINGU、PINGA兄妹兩在冰河釣魚的「南極釣魚趣」，還是在南極冰河邊開個「企鵝家族泳池派對」等，讓你走進企鵝家族的生活中，體驗南極避暑的一天！