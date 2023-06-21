航空界奧斯卡名單出爐！新加坡航空奪冠 亞航推曼谷清邁950元起
被稱為「航空界奧斯卡」的2023年Skytrax名單公布，全球航空最佳排名的榜首，由新加坡航空拿下。至於亞洲航空，則連續14年拿下「最佳低成本航空」，因此推出促銷機票，即日起至6月25日，可預訂搭乘時間為2023年9月1日至2024年10月8日。飛曼谷、清邁單程未稅950元起，其中台北-曼谷航線20公斤托運行李再打5折。吉隆坡航線託運20公斤行李免費。高雄飛吉隆坡則下殺1070元。
記者葉盛耀/綜合報導
被稱為「航空界奧斯卡」的2023年Skytrax名單公布，全球航空最佳排名由新加坡航空拿下冠軍，卡達航空、全日本空輸各拿第二、第三名。國內的長榮航空今年擠進前10榜內拿下第8名，星宇航空為第39名、中華航空為第41名。
另外還有最佳低成本航空為亞洲航空、最佳經濟艙為日本航空、最佳豪經艙是長榮航空、最佳商務艙為卡達航空、最佳頭等艙為新加坡航空等各個獎項。
亞洲航空連續14年拿下「最佳低成本航空」，因此推出促銷機票，即日起至6月25日，可預訂搭乘時間為2023年9月1日至2024年10月8日。包含人氣航線曼谷、清邁，單程未稅950元起，其中台北-曼谷航線20公斤托運行李再打5折，而包含台北、高雄飛吉隆坡，則是可免費託運20公斤行李。另外高雄飛吉隆坡，也罕見的下殺1070元。長達13個月的優惠期，數量有限，想搶得快。