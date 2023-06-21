端午連假天氣出爐！「3階段變化」1圖看懂　大雨、高溫接力轟炸

航空界奧斯卡名單出爐！新加坡航空奪冠　亞航推曼谷清邁950元起

▲被稱為「航空界奧斯卡」的2023年Skytrax名單公布，全球航空最佳排名由新加坡航空Singapore Airlines拿下第一名。（圖／資料照，取自新加坡航空）
▲被稱為「航空界奧斯卡」的2023年Skytrax名單公布，全球航空最佳排名由新加坡航空Singapore Airlines拿下第一名。（圖／資料照，取自新加坡航空）

記者葉盛耀/綜合報導

被稱為「航空界奧斯卡」的2023年Skytrax名單公布，全球航空最佳排名的榜首，由新加坡航空拿下。至於亞洲航空，則連續14年拿下「最佳低成本航空」，因此推出促銷機票，即日起至6月25日，可預訂搭乘時間為2023年9月1日至2024年10月8日。飛曼谷、清邁單程未稅950元起，其中台北-曼谷航線20公斤托運行李再打5折。吉隆坡航線託運20公斤行李免費。高雄飛吉隆坡則下殺1070元。

我是廣告 請繼續往下閱讀
被稱為「航空界奧斯卡」的2023年Skytrax名單公布，全球航空最佳排名由新加坡航空拿下冠軍，卡達航空、全日本空輸各拿第二、第三名。國內的長榮航空今年擠進前10榜內拿下第8名，星宇航空為第39名、中華航空為第41名。

▲長榮航空擠進前10大，拿下2023 Skytrax全球航空最佳排名第8名。（圖／資料照，易遊網提供）
▲長榮航空擠進前10大，拿下2023 Skytrax全球航空最佳排名第8名。（圖／資料照，易遊網提供）
另外還有最佳低成本航空為亞洲航空、最佳經濟艙為日本航空、最佳豪經艙是長榮航空、最佳商務艙為卡達航空、最佳頭等艙為新加坡航空等各個獎項。

亞洲航空連續14年拿下「最佳低成本航空」，因此推出促銷機票，即日起至6月25日，可預訂搭乘時間為2023年9月1日至2024年10月8日。包含人氣航線曼谷、清邁，單程未稅950元起，其中台北-曼谷航線20公斤托運行李再打5折，而包含台北、高雄飛吉隆坡，則是可免費託運20公斤行李。另外高雄飛吉隆坡，也罕見的下殺1070元。長達13個月的優惠期，數量有限，想搶得快。

▲亞洲航空AirAsia連續14年拿下最佳低成本航空，今日宣布推出促銷機票。（圖／資料照，取自AirAsia）
▲亞洲航空AirAsia連續14年拿下最佳低成本航空，今日宣布推出促銷機票，飛曼谷單程未稅950元起。（圖／資料照，取自AirAsia）

廉航推「含運機票」團購優惠　暑假飛沖繩最低3090元！開搶時間曝

高雄洲際旗下南洋餐廳明開幕　推一泊二食住房「抽新加坡機票」

酷航暑假「飛東京4438元」超甜機票今開賣　飛首爾才3041限搶4天

阿聯酋A380旗艦客機要回歸了！飛「這8個城市」有豪華經濟艙可選

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀