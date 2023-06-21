別上當！詐騙集團冒用「黃子佼」邀投資 刑事局急移除6658則訊息
近來政界、藝能界接連爆出「MeToo」性騷案，主持人黃子佼遭控性騷後，拍片道歉之餘的毀滅式爆料引發討論，而警方也因此發現，有詐騙集團抓準新聞時事，在社群平台臉書出現冒用「黃子佼」等人名義邀約的投資廣告，刑事局在獲報後，立即連繫美商Meta公司（臉書）啟動綠色通道通報機制，迅速完成下架。而根據統計，截至今（21）日止，刑事局已移除6658則相關的詐騙訊息。
記者林莞茜／綜合報導
刑事局指出，近來假投資詐欺廣告搶搭熱門新聞議題當事人，打詐國家團隊對此改變詐欺廣告需經被害人報案始蒐集聯繫下架機制，最新政策已經變成規範社群、廣告平台業者自律，第一時間實質審查廣告內容，將以《證券投資信託及顧問法》規範網路投資廣告須採實名制、加強網路平台業者須事前善盡審查責任及事後下架機制。
刑事局表示，詐欺犯罪戕害被害人財產安全及治安感受度，打詐國家隊需要民間企業一起配合，透過企業善盡社會責任、創造良好企業形象，共同為防堵詐騙訊息，同時也呼籲社會大眾，投資應透過合法管道賺取合理利潤，切勿輕信網路上冒假名人之推薦資訊，有關臉書平台名人粉絲專頁，民眾可辨別是否有「藍勾勾」標記，切勿相信名人分享高額獲利穩賺不賠等話術。小心求證仍為防詐之不二法門，民眾有任何疑問歡迎撥打165反詐騙諮詢專線即時查證，以免受騙。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。