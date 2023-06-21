兩岸監督條例卡在名稱　立院吵5年才三讀！比照修憲設高門檻審查

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為讓學運落幕，當時的立法院長王金平承諾，「在《兩岸協議監督條例》完成立法前，將不會召集與《海峽兩岸服務貿易協議》審議相關的黨團協商會議」，也就是「先立法、再審查」的原則。之後的朝野攻防，就轉為如何訂定制度，規範未來兩岸如何簽署協議。
2016年政黨輪替，國民黨淪為在野黨，也失去國會最大黨地位，另外立院還多了新政黨時代力量。完全執政的民進黨，由行政院提出《臺灣地區與大陸地區訂定協議處理及監督條例草案》，另外朝野黨團、個別立委也共提出9個版本。
其中最特別的是當時的民進黨立委李俊俋提《台灣與中國締結協議處理條例草案》、立委蘇巧慧提出《臺灣與中國締結協議處理及監督條例草案》，時代力量黨團則提出《我國與中華人民共和國締結協議處理條例草案》，這三案明顯都已將兩岸視為兩個國家，引發違憲爭議。
兩岸監督條例要立法，但朝野立委連法案名稱都無共識，之後民進黨決定不另訂新法，改修《台灣地區與大陸地區人民關係條例》，增訂第5之3條，訂出規範，立法院也在2019年5月底完成三讀，趕在2020年總統大選前半年，讓此事落幕。
根據修法內容，兩岸協商簽署政治協議，應經國會「雙審議」，並舉辦全國性公民投票通過後，才能簽署、換文，由總統公布生效。兩岸協議要經過三關，涉及具憲政或重大政治影響的政治議題之協議，行政院應在協商開始90日前，向立法院提出協議締結計畫及憲政或重大政治衝擊影響評估報告，經立法院審議通過後，始得開啟協商。
接著在待完成談判協商後，應在15日內報請總統核定，總統核定後15日內行政院應公開協議草案完整內容，函送立法院審議，報告協議過程並再次作成憲政或重大政治衝擊影響評估，立法院應舉行聽證。
協議草案經全體立法委員3/4出席，及出席委員3/4同意，再由行政院將協議草案連同公民投票主文、理由書交由中央選舉委員會辦理全國性公民投票，且獲有效同意票超過投票權人總額之半數者，即為協議草案通過，最後經負責協議機關簽署、換文後，呈請總統公布生效。
另外修法也明定，主權國家地位與自由民主憲政秩序之毀棄或變更，不得作為政治議題談判及協議項目；違反本條規定所為之政治議題協商或約定，無效。
修法內容讓兩岸間若要簽署協議，要比照修憲程序，門檻相當高，再加上公投程序，有效同意票需超過選舉人總額之1/2，以落實談判公開透明、國會監督及人民參與。