謝忻「隔著車窗親吻阿翔」4年了！她罕見說感想 21字正能量爆表
謝忻2019年6月被拍到和已婚的阿翔「隔車窗接吻」，加上去年2.3G裸照外流，她的內心越來越強大，始終傳達給大家正能量，近日謝忻罕見主動提起當年轟動娛樂圈的不倫風波，短短一句感想吸引大批網友喊讚。
記者楊穎軒／綜合報導
今（21）日下午，謝忻在臉書發文，透露記者意有所指地問她：「快四年了，有什麼感想？」謝忻聽了之後笑著回答：「就算再也無法主持節目了，也可以有不一樣的人生。」貼文一出，網友紛紛留言：「至少妳能坦白，不像現在爆出一堆，還在那裡假惺惺」、「還好四年還在逆流湧進，沒淹死算是幸運，加油」、「路是人走出來的！ 我永遠相信只要肯努力就一定會有一條屬於妳的道路」、「誰無過錯，不要再犯，人生都是彩色的」！
2019年6月12日，阿翔（陳秉立）被週刊登出與10年老友、同門師妹謝忻在巷子「隔車窗接吻」的照片，當天中午，阿翔在恩師胡瓜陪同下露面，坦承偷腥並向妻兒道歉，重挫愛家好男人形象，隔日，阿翔由搭檔浩子陪同，二度召開記者會，別於第一時間面露微笑，他全程語帶哽咽、90度鞠躬向老婆Grace、兒女、爸媽、粉絲及浩子道歉，坦言和謝忻的友誼於後期變質，這些日子很難熬，所有的批評、代價都會虛心接受，經紀公司發聲明表示，謝忻與阿翔全面停工、各自反省檢討。