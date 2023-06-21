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而登革熱境外移入的個案新增 4 例，感染國家為泰國、馬來西亞、馬爾地夫及寮國，今年累計 49 例，感染國家以東南亞國家為主，不論國內還是國際間的疫情趨勢，登革熱整體都還是升溫階段。
另外，除了登革熱以外「日本腦炎」也是處在流行高峰，國內新增 3 例日本腦炎確定病例，居住地分別為高雄市岡山區 2 例及臺南市西港區 1 例，居住地附近均有豬舍等高風險場域。今年截至 6 月 19 日累計 6 例日本腦炎確定病例，居住地分別為高雄市 4 例，臺南市及花蓮縣各 1 例。
防疫醫師林詠青表示：「三立日本腦炎個案年齡介在 50-60 歲，都沒有打日本腦炎疫苗，症狀除了發燒、肌肉痠痛、頭痛、下肢無力，致死 2-3 成，就算康復可能造成神經系統後遺症，不得不謹慎。」
疾管署副署長羅一鈞表示：「近期是病媒蚊傳染病的流行期，且各地氣溫偏高時有降雨，環境中病媒蚊密度已上升，民眾連假時外出需要注意防蚊措施，穿著長袖衣褲。另外，日本腦炎有疫苗可以接種預防。」
接種日本腦炎疫苗為預防日本腦炎最有效之方法，幼兒常規接種時程為出生滿15個月接種第1劑，間隔12個月接種第2劑，提醒民眾應按時帶家中適齡幼兒至各地衛生所或合約院所接種疫苗，以避免因感染衍生嚴重後遺症。
文、圖／王芊淩
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 病媒蚊傳染病升溫！登革熱「群聚感染」仁德區增 16 例