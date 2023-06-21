疫後缺工獎勵方案旅宿業兩職缺最高領15.6萬獎勵金
疫後迎來產業復甦，但產業面臨缺工問題，勞動部即起推動「疫後改善缺工擴大就業方案」，符合資格民眾每月可獲得6,000元到1萬3,000元獎勵金，最長發給12個月，最高可領15萬6,000元，目前首波專案職缺針對旅宿業的房務、清潔人員進行專案職缺媒合，鼓勵失業民眾投入，改善觀光旅宿業缺工問題。
記者張振興/台南報導
雲嘉南分署長劉邦棟指出，「疫後改善缺工擴大就業方案」提供就業獎勵，經就業中心推介受僱專案職缺，一般身分失業勞工每月有6,000元就業獎勵，工作偏遠(特定)地區就業獎勵金則有9,000元；若是中高齡、二度就業婦女等特定對象，每月可領1萬元、工作偏遠(特定)地區則加碼到1萬3,000元；部分工時工作每月則給5,000元、工作偏遠(特定)地區則可領6,500元獎勵金，最長可領12個月。
今年55歲的阿秀姐很開心能重回職場，她感謝勞動部幫忙找到穩定工作，甚至還有獎勵金可領，她說因沒有特殊專長，長期打零工並不穩定，後來尋求勞動部台南就業中心幫忙，就服員推介她應徵對二度就業婦女相當友善的旅宿業廠商房務員職缺，一開始阿秀姐對從未接觸過的房務員工作沒信心，但透過和廠商面談後，決定鼓起勇氣嘗試，她每天平均要打掃10-12個房間，一開始很辛苦，但經前輩指導撇步後，大約兩個月後就能適應習慣，現已得心應手。
劉邦棟說，目前「疫後改善缺工擴大就業方案」首波專案職缺針對旅宿業的房務、清潔人員進行媒合，且方案中也訂出薪資門檻，雲嘉南地區要在2萬8,000元以上；另「餐飲業」現已完成會商作業，預計將納入下波缺工產業中，歡迎有興趣的民眾可上「台灣就業通」職缺專區查詢，亦可電洽雲嘉南轄區各就業中心或撥專線0800-777-888詢問。