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大根帶女友見家長 ！媽媽認了「故意阻斷兒子姻緣」：真的分手

▲大根近日受邀上節目《小明星大跟班》。（圖／中天綜合台提供）
▲大根近日受邀上節目《小明星大跟班》。（圖／中天綜合台提供）

記者郭佩蓉/綜合報導

中天綜合台《小明星大跟班》明（22）日晚上10點播出「憲神我有罪！親子隱瞞事件告解大會」，大根媽表示自己後悔一時多嘴害大根分手：「大根帶一任女友回家，有種要結婚的感覺，但那時候他正要衝刺事業，有一次吃飯我就偷偷跟她女友說：『他不會那麼快結婚，我覺得你們要考慮清楚，不然有點浪費時間』，後來沒多久他們真的分手，我就想那時候如果不講，搞不好我現在也有孫子可以抱。」

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▲大根媽在節目《小明星大跟班》透露曾經斬斷兒子的姻緣。（圖／中天綜合台提供）
▲大根媽在節目《小明星大跟班》透露曾經斬斷兒子的姻緣。（圖／中天綜合台提供）
果然大根一聽非常傻眼，還誤會對方：「本來她覺得媽媽很可愛，想跟媽媽多聊天，她現在講我才知道，因為後來要約她回家吃飯，她都很排斥、很抗拒，那我就會自卑的覺得是不是我的家庭跟她的家庭不和諧，因為我如果會帶另一半給家人認識，那就是我非常認定了。」

藝人林吟蔚坦承有件事隱瞞媽媽很久：「有時候跟媽媽說遇到渣男，其實是渣女，我男生、女生都可以交往看看。」陳慧娥聽完不能接受，但林吟蔚覺得爸媽似乎早就知道這件事：「因為我記得很久以前，有記者打給我爸媽說『你們家林吟蔚是不是跟女生…』，然後他們就裝傻，但我想應該是他們不能接受。」陳慧娥則解釋：「我那時候覺得應該是誤會，因為她的個性跟男生、女生都能打成一片，所以我從來沒有想過這樣的事情，如果那時候我知道，她會被我打死。」主持人吳宗憲一聽急忙勸阻：「喜歡女生是她的自由，我也很傳統，但身為父母我們要接受，要用愛去包容。」

▲藝人林吟蔚坦承有件事隱瞞媽媽很久。（圖／中天綜合台提供）
▲藝人林吟蔚坦承有件事隱瞞媽媽很久。（圖／中天綜合台提供）
林吟蔚小時候的叛逆行為也讓媽媽很頭痛：「我從小在外婆家住到2年級，但弟弟是媽媽帶在身邊，所以我就覺得我是多餘的，那時候太需要被爸媽關注，但又不知道用什麼辦法，就去做一些他們會生氣的事情，他們還以為我中邪。」陳慧娥聽女兒這樣說很心疼，並解釋當時因為工作不得已才把她交給外婆照顧：「只是她被寵壞不好教，有天我罵她，她就說『我需要妳的時候，妳在哪裡』？這讓我蠻難過的。」林吟蔚也趁機向媽媽道歉，表示長大後已經理解爸媽當時的苦衷，吳宗憲聽了感觸很深：「我不能接受我的孩子離我太遠，甚至有些嫁了我還逼她住我樓下！」更多精彩內容敬請鎖定中天綜合台每週一至週五晚間10點《小明星大跟班》。

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