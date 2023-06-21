不只老人缺鈣　營養師：2大年輕族群暗藏骨鬆危機

我是廣告 請繼續往下閱讀
2大族群 年紀輕輕暗藏骨鬆危機人體骨骼強度約在30歲達到頂峰，之後骨量逐年減少，流失速度加快，如果營養不足又缺少運動，長期下來當心「骨鬆危機」！鄭秀卿提醒「2大族群」最要注意鈣質流失問題：
- 上班族：
- 輕熟女：
存好骨本 營養師揭密「補鈣三招」想在中老年依然健步如飛、充滿活力的四處旅遊，現在就得開始打基底、存「骨本」。根據國建署建議，成年人鈣質攝取每天約1000毫克，停經後婦女或70歲以上男性則約1200毫克，由於人體無法自行生成鈣質，需要透過日常飲食或補充劑攝取相關營養素，以利鈣在體內合成。
第一招 均衡飲食１攝取含「鈣」食物：
深綠色及深黑色的蔬菜，鈣含量不輸牛奶，菠菜、地瓜葉、紫菜、木耳、黑芝麻等，都是含鈣量榜上有名的食物。深綠色、深黑色蔬菜富含鈣質，搭配含鎂食物，促進鈣質吸收。
２「鎂」能提升鈣質吸收率：
鎂是多種酵素的主成份，能降低鈣沉澱，像是酪梨、豆類、堅果、綠花椰菜、南瓜等，都富含足量的鎂，有助提升鈣質吸收。
３「維生素K2」能有效運送鈣質：
維生素K2除了維持血管健康，更能使鈣質順利進入骨骼中利用，牛奶、肉類、起司、深綠色蔬菜皆富含維生素K2，有助骨質合成。
▲深綠色及深黑色的蔬菜，鈣含量不輸牛奶，菠菜、地瓜葉、紫菜、木耳、黑芝麻等，都是含鈣量榜上有名的食物。
第二招 日照搭配適量負重運動每天15分鐘日照可以促進人體維他命D合成，提升腸胃道對鈣的吸收率。適量的負重如重訓、啞鈴、慢跑等運動可以刺激骨質生成，同時預防肌肉流失，一舉兩得。
第三招 精準攝取鈣補充劑原型食物搭配運動是最佳解方。但對於忙碌的上班族、骨質流失快速的婦女及中老年族群，攝取適量鈣補充劑，也可以補充每日所需鈣質。然而市面上的鈣補充品百百種，到底怎麼挑？鄭秀卿提醒「充分吸收才有用！」不讓補鈣做白工。
１選擇天然成份減少身體負擔：
碳酸鈣、檸檬酸鈣、海藻鈣是常見的鈣來源，其中由藻類天然萃取而成的海藻鈣，是植物性鈣補充品，吸收率及含鈣量高，相較於合成鈣，對人體更無負擔。
２酪蛋白CPP防止鈣沉澱：
除了維他命D、維生素K2、鎂離子，酪蛋白磷酸胜肽（Casein Phosphopeptides，簡稱CPP）能防止鈣沉澱、讓鈣吸收事半功倍。
３鈣鎂黃金比例2:1：
根據研究顯示，成人鈣鎂攝取黃金比例約為2:1，可以幫助提升鈣質吸收率。
４檢驗合格：
挑選專利大廠、具檢驗認證的補充劑，不含重金屬、防腐劑、人工香精等添加物，才能補的安心。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58240
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw