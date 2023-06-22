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瓜地馬拉咖啡搶攻台灣市佔率！台瓜合作咖啡形象館　將常駐溫州街

▲瓜地馬拉共和國總統賈麥岱訪台期間也與蔡英文總統共同參與瓜地馬拉形象咖啡館開幕儀式（圖／取自中美洲經貿辦事處臉書）
▲瓜地馬拉共和國總統賈麥岱訪台期間也與蔡英文總統共同參與瓜地馬拉形象咖啡館開幕儀式（圖／取自中美洲經貿辦事處臉書）

記者邱新博／台北報導

瓜地馬拉政府攜手台灣咖啡協會，自4月26日起在台北舉辦為期6周的「瓜地馬拉咖啡文化月」活動，在伯朗咖啡館的科大店推出首間瓜地馬拉咖啡形象館。中美洲經貿辦事處主任廖鴻達表示，由於活動反響太過熱烈，伯朗咖啡提出想要延長咖啡形象館至8月下旬，而瓜國政府目前也正在與台灣業者洽談，希望推出一間常駐的瓜地馬拉咖啡館。

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國人素來喜歡喝咖啡，根據國際咖啡組織（ICO）統計，2021年全世界共消費1.66億袋咖啡豆，台灣消費量為72.5萬袋，占比0.44%；依照統計數據，世界每人平均飲用145杯濃縮咖啡，而台灣每人平均為213杯，遠高於世界平均值。

而在台灣，目前瓜地馬拉的咖啡在台灣市佔率也逐漸提高，自2000年輸台603袋（約3.6萬公斤），增加至2022年48599袋（291.6萬公斤），成長超過80倍；2022年瓜地馬拉對台灣咖啡出口較2021年成長59%，總額約2310萬美元，打破台灣採購瓜國咖啡的歷史新高，為台灣第4大咖啡進口國，也顯示瓜國咖啡已讓台灣民眾建立忠誠度。

而在期間限定的「瓜地馬拉咖啡形象館」整體視覺形象融合咖啡莊園、觀光景點及馬雅文化等元素，讓咖啡館內外充滿瓜國文化氛圍，並挑選當地頂級莊園豆打造出限定飲品提供消費者嚐鮮。

廖鴻達表示，咖啡形象館原定6周就撤館，但由於客人回饋非常好，伯朗咖啡部分向中美洲經貿辦事處提出要延長，廖鴻達也透露，在活動月期間，伯朗咖啡科大店的業績增長了約30%。

▲中美洲經貿辦事處主任廖鴻達（圖／取自中美洲經貿辦事處臉書）
▲中美洲經貿辦事處主任廖鴻達（圖／取自中美洲經貿辦事處臉書）
廖鴻達說，此次活動的最終目標，是瓜國希望在台灣有常駐的瓜地馬拉咖啡館，規劃除了咖啡之外，還可以展現瓜地馬拉的形象、商業、文化以及觀光形象，目前則還在尋找台灣的合作對象，目前已經與多間業者洽談。

對於選址部分，廖鴻達表示，目標在台大、台師大周圍的青田街、溫州街一帶作為目標點，不在信義區、東區、華山文創園區一代的原因，除了房租外，該地有大量的學生以及文人雅士，更有助於推廣瓜地馬拉；而在形象館成立之前，就用伯朗咖啡館北科店作為示範點，而對於伯朗咖啡提出想要延長活動，中美洲辦公室也樂觀其成，目前確定延長到8月下旬，有意品嘗瓜地馬拉咖啡的朋友可以前去嘗鮮。

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