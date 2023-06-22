瓜地馬拉咖啡搶攻台灣市佔率！台瓜合作咖啡形象館　將常駐溫州街

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而在台灣，目前瓜地馬拉的咖啡在台灣市佔率也逐漸提高，自2000年輸台603袋（約3.6萬公斤），增加至2022年48599袋（291.6萬公斤），成長超過80倍；2022年瓜地馬拉對台灣咖啡出口較2021年成長59%，總額約2310萬美元，打破台灣採購瓜國咖啡的歷史新高，為台灣第4大咖啡進口國，也顯示瓜國咖啡已讓台灣民眾建立忠誠度。
而在期間限定的「瓜地馬拉咖啡形象館」整體視覺形象融合咖啡莊園、觀光景點及馬雅文化等元素，讓咖啡館內外充滿瓜國文化氛圍，並挑選當地頂級莊園豆打造出限定飲品提供消費者嚐鮮。
廖鴻達表示，咖啡形象館原定6周就撤館，但由於客人回饋非常好，伯朗咖啡部分向中美洲經貿辦事處提出要延長，廖鴻達也透露，在活動月期間，伯朗咖啡科大店的業績增長了約30%。
廖鴻達說，此次活動的最終目標，是瓜國希望在台灣有常駐的瓜地馬拉咖啡館，規劃除了咖啡之外，還可以展現瓜地馬拉的形象、商業、文化以及觀光形象，目前則還在尋找台灣的合作對象，目前已經與多間業者洽談。
對於選址部分，廖鴻達表示，目標在台大、台師大周圍的青田街、溫州街一帶作為目標點，不在信義區、東區、華山文創園區一代的原因，除了房租外，該地有大量的學生以及文人雅士，更有助於推廣瓜地馬拉；而在形象館成立之前，就用伯朗咖啡館北科店作為示範點，而對於伯朗咖啡提出想要延長活動，中美洲辦公室也樂觀其成，目前確定延長到8月下旬，有意品嘗瓜地馬拉咖啡的朋友可以前去嘗鮮。