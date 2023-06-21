5月全台手機熱銷榜出爐！三星「萬元機」夠狂 碾壓iPhone 14 Pro
5月份台灣手機市場銷售排名揭曉，根據最新的市場調查數據顯示，本月台灣手機市場整體銷售量達到38.6萬部，較上個月增長13%。與去年同期相比，銷售量也略微增長了2%。顯示出買氣逐漸回溫。從全台熱銷手機排行榜來看，蘋果、三星和OPPO依然是市場的三大霸主，iPhone 14（128GB）依然穩坐冠軍，而三星Galaxy A54從開賣一來就展現強大買氣，本月直接碾壓iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max站上亞軍。
記者周淑萍/綜合報導
傑昇通信表示，雖然近期國人消費預算排擠、換機周期也持續增長，但在全民普發6000元的政策助攻下，5月份台灣手機市場整體銷量漸有起色，加上中階新機齊發，不難看出通路售價在萬元左右的新舊機型，在本月的銷量排行幾乎往上成長，顯見同儕效應下，規格相當、價格已在甜蜜點的中階手機，購機又有政府補貼，反而更能促進消費者購機意願。
從榜單中發現，蘋果仍霸榜9席，熱賣第一名是iPhone 14（128GB）；隨著iPhone 15新機訊息越來越多，以往預期漲價的果粉，此時應該開始觀望，傑昇通信指出，以門市銷售現況來看，反而有越來越多消費者直接入手iPhone 14系列，因此本月iPhone 14各機型銷量排名也都較上月往前，甚至前代熱銷王iPhone 13（128GB）已連續三個月都在排行榜第六名，買氣仍不輸iPhone 14。
而在Top 20的名單中，三星本月占有8席，與蘋果在席次上不分軒輊，僅一席之差，5月雖無新機型進榜，但Galaxy A54（8GB/256GB）買氣更進一步提升，打敗不少iPhone機型拿下榜眼，蟬聯全台最賣安卓手機當之無愧，不止A54賣得好，前代的A53人氣並未減弱，取得第16名。