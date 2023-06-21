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端午連假玩爆水樂園！全台5大優惠包：穿比基尼免收門票

▲端午連假飆高溫，到水樂園玩水最暢快，全台優惠懶人包一次看。（圖／取自麗寶樂園臉書）
▲端午連假飆高溫，到水樂園玩水最暢快，全台優惠懶人包一次看。（圖／取自麗寶樂園臉書）

記者葉盛耀/綜合報導

長達4天的端午連假來了，連續多日高溫，出遊玩水最消暑盡興。每到夏天，全台多家水樂園開放，並且推出主題活動或是促銷優惠，以吸引民眾。《NOWnews今日新聞》整理全台水樂園優惠，不論是端午連假還是暑假檔期，開心玩水又能大省荷包。

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📍小人國：未滿23歲350元
 「WOW 轟浪水樂園」在端午連假搶先開放！6月22日至6月25日，未滿12歲購票享250元、滿12歲以上750元、未滿3歲免費入園；6月26日至6月30日期間，未滿23歲的民眾優惠價350元，以上活動需出示健保卡。

▲6月22日～6月25日，小人國水樂園推出未滿 12歲購票享250元；6月26日～6月30日「未滿23歲者」優惠價350元。（圖／資料照，取自小人國臉書）
▲6月22日至6月25日，小人國水樂園推出未滿12歲購票250元；6月26日至6月30日「未滿23歲者」優惠價350元。（圖／資料照，取自小人國臉書）
📍六福水樂園：穿比基尼免費
6月30日前「穿三點式比基尼」免費入場；9月10日前，設籍龍潭、關西享199元優惠；桃竹苗則有299元優惠；秀出鮪魚肚、穿比基尼或藍白拖者，享399元門票優惠。

▲6月30日前「穿三點式比基尼」到六福村水樂園，享免費入場。（圖／翻攝六福村水樂園臉書）
▲6月30日前「穿三點式比基尼」到六福村水樂園，享免費入場。（圖／翻攝六福村水樂園臉書）
📍九族文化村：送日月潭纜車券
九族今年推出「西班牙海岸涼一下」主題與「水立方」新遊憩區，7月1日至 8月31日門票限時優惠780 元，加贈日月潭纜車當日搭乘券。

📍麗寶樂園馬拉灣：兒童票99元
馬拉灣於6月22日至6月25日期間，推出12歲以下兒童99 元。6月22日至6月24日另推雙人月光票499元優惠，須於下午4點後入園。

▲麗寶樂園馬拉灣於6月22日至6月25日推出12歲以下兒童99 元。6月22日至6月24日另推雙人月光票499元優惠。（圖／取自麗寶樂園臉書）
▲麗寶樂園馬拉灣於6月22日至6月25日推出12歲以下兒童99 元。6月22日至6月24日另推雙人月光票499元優惠。（圖／取自麗寶樂園臉書）
📍遠雄海洋公園：隔日免費入園
遠雄海洋公園將在今年暑假，即7月1日至8月27日推出「冰風暴 3 全面啟動」，主打戰區擴大至海盜灣與海底王國、增加大型狂風水霧，成人票 930 元、學生票 830 元，8月31日前不論票種享隔日免費入園（需至客服中心登記）。

▲遠雄海洋公園推出7月1日~8月31日前，不論票種可享隔日免費入園。（圖／取自遠雄海洋公園臉書）
▲遠雄海洋公園推出7月1日至8月31日前，不論票種可享隔日免費入園。（圖／取自遠雄海洋公園臉書）

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