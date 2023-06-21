端午連假玩爆水樂園！全台5大優惠包：穿比基尼免收門票

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「WOW 轟浪水樂園」在端午連假搶先開放！6月22日至6月25日，未滿12歲購票享250元、滿12歲以上750元、未滿3歲免費入園；6月26日至6月30日期間，未滿23歲的民眾優惠價350元，以上活動需出示健保卡。
📍六福水樂園：穿比基尼免費
6月30日前「穿三點式比基尼」免費入場；9月10日前，設籍龍潭、關西享199元優惠；桃竹苗則有299元優惠；秀出鮪魚肚、穿比基尼或藍白拖者，享399元門票優惠。
📍九族文化村：送日月潭纜車券
九族今年推出「西班牙海岸涼一下」主題與「水立方」新遊憩區，7月1日至 8月31日門票限時優惠780 元，加贈日月潭纜車當日搭乘券。
📍麗寶樂園馬拉灣：兒童票99元
馬拉灣於6月22日至6月25日期間，推出12歲以下兒童99 元。6月22日至6月24日另推雙人月光票499元優惠，須於下午4點後入園。
📍遠雄海洋公園：隔日免費入園
遠雄海洋公園將在今年暑假，即7月1日至8月27日推出「冰風暴 3 全面啟動」，主打戰區擴大至海盜灣與海底王國、增加大型狂風水霧，成人票 930 元、學生票 830 元，8月31日前不論票種享隔日免費入園（需至客服中心登記）。