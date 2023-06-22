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米其林認證菜粽才35元！每天兩小時就賣光　老闆：醒著時都在包粽

▲高雄的「菜粽李」去年獲得米其林必比登殊榮，近日因為端午節檔期，每日賣不到兩小時多，粽子就已售罄。（圖／記者葉盛耀攝）
▲高雄的「菜粽李」去年獲得米其林必比登殊榮，近日因為端午節檔期，每日賣不到兩小時多，粽子就已售罄。（圖／記者葉盛耀攝）

記者葉盛耀/綜合報導

今日就是端午節，幾乎家家戶戶逢端午必吃粽，高雄的「菜粽李」因為去年獲得米其林必比登殊榮，讓這家老店更受到注目，近日因為端午檔期，自一星期前，每日6點半一開店就已可見排隊人潮，不到兩小時多當日粽子即售罄，在網路上引起討論。業者李太太接受記者電訪表示：「我這一星期的日子，醒著的時候就是在包粽子，不然就是賣粽子。」

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「菜粽李」在高雄營業超過半百歲月，去年獲得《臺北、臺中、臺南 & 高雄米其林指南》必比登推薦的殊榮，成為位在南台灣唯二獲得米其林殊榮的粽子專賣店，另一家則為台南的百年老店「再發號」，去年同樣於《臺北、臺中、臺南 & 高雄米其林指南》獲得入選餐廳殊榮。

▲因應到了端午檔期，以前會營業到晚上的菜粽李，早早就已關了店門。（圖／記者葉盛耀攝）
▲因應到了端午檔期，以前會營業到晚上的菜粽李，現早早就已關了店門。（圖／記者葉盛耀攝）
而「菜粽李」的素粽（菜粽）最大特色是配料僅有花生，也就是俗稱的「花生粽」，外層則以兩層的桂竹葉包裹，偶爾缺貨時才以白葉替代。裡頭嚴選大顆的花生是精華，煮好的粽子黏糯清香、花生顆顆都鬆綿富有香氣，灑上少許花生粉是這兒慣有的吃法，建議還要淋帶甜味的店家自製辣椒醬，更能畫龍點睛。

即便受米其林認證，售價也依舊維持每顆才35元，也難怪6點半一開店，2小時當日素粽的量就已售罄。而這幾日因應端午節，也開始會額外開放中午1點時段。

▲菜粽的配料僅有花生，糯米吃來黏軟清香、花生顆顆都鬆綿富有香氣，灑上少許花生粉是慣有的吃法。（圖／記者葉盛耀攝）
▲菜粽的配料僅有花生，糯米吃來黏軟清香、花生顆顆鬆綿富有香氣，灑上少許花生粉是慣有的吃法。（圖／記者葉盛耀攝）
記者致電給業者，李太太說：「我們之前有做宅配，6月8日就已停止接單。而現在也無法提供內用，每天僅能讓顧客來外帶。我這一星期來的生活就是，醒著的時間都不間斷地一直在包粽子。」

▲另外開放了1點的時段可購買菜粽，記者於正午12點就已看見門口有不少民眾等候。（圖／記者葉盛耀攝）
▲另外開放了下午1點的時段可購買菜粽，記者於正午12點就已看見門口有不少民眾等候。（圖／記者葉盛耀攝）

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