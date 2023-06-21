米可白19歲獨自北漂！首談演藝圈17年心路歷程：不後悔當初選擇
女星米可白過去是兒童節目主持出身，以「葡萄姐姐」的形象深植人心，近年來努力朝向多方位發展，特別是今年年初戲劇《牛車來去》，由米可白詮釋喪子之痛的養母，精湛演技備受好評。米可白接受本周《誰來晚餐》邀請，分享入行17年來的心路歷程。
記者詹鎰睿/綜合報導
米可白在本周《誰來晚餐》中與拜訪家庭聊起自身離家工作的經歷，分享她當年從彰化鹿港老家北漂的原因：「小時候家境不是很好，媽媽為了要讓我跟哥姐姐繼續讀書，還賣掉家裡餅店的冰庫，靠著一股衝勁，大概19歲的時候，自己一個人就上來台北工作。」
米可白提到，當時剛好看到有兒童台的比賽，於是就跑去報名，結果幸運獲選出道，在台北一待就是17年的時間，至今也不後悔當初的選擇。米可白回憶起當初從兒童台姐姐轉戰綜藝界時的狀態，當了5年的姐姐之後，為求有所成長便轉綜藝通告、再來就是演員。
米可白坦言，剛開始會有一點沒自信，時常會因為表現不佳而遭到責罵，但她依舊抱持著積極的心態去面對挑戰：「我覺得會有一點挫折，那你就是把這個挫折當做一個動力，慢慢的去調整自己，直到現在我對於演戲這部分，是現在最喜歡做的事情！」