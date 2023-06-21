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目標2030年消除子宮頸癌　立委與婦團籲HPV檢測納篩檢

目標2030年消除子宮頸癌　立委與婦團籲HPV檢測納篩檢
目標2030年消除子宮頸癌　立委與婦團籲HPV檢測納篩檢

健康醫療網

【健康醫療網／記者鄭宜芬報導】世界衛生組織（WHO）訂定2030年目標消除女性子宮頸癌。立法委員劉建國13日舉辦「守護女性健康 加速消除子宮頸癌」公聽會，與多個婦團共同呼籲，期待政府推動篩檢政策轉型，例如規劃人類乳突病毒（HPV）檢測納入子宮頸癌篩檢的期程表，加速達成2030消除子宮頸癌的公衛目標。

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子宮頸癌為2022年女性癌症死因第8位

WHO訂定2030年消除女性子宮頸癌之全球目標，建議各國透過預防、篩檢、治療與照護的全面強化，將子宮頸癌發生率降到每10萬人口4人以下。根據臺灣癌症登記資料顯示，2020年的子宮頸癌標準化發生率每十萬人有7.8人，距離2030年消除子宮頸癌目標仍有一段距離。2022年的標準化死亡率為每十萬人2.7人（為女性癌症死因第8位），顯示子宮頸癌仍有一定的威脅。

子宮頸抹片檢查覆蓋率僅49.2%

子宮頸癌是少數可事前積極預防的女性癌症，劉建國表示，台灣自1995年推動30歲以上婦女，每年1次子宮頸抹片公費篩檢政策，讓子宮頸癌的發生率與死亡率降低約7成，造福許多婦女。但根據近期統計數據顯示，子宮頸抹片檢查覆蓋率已難再提升，2021年全台篩檢涵蓋率僅49.2%，低於已開發國家的69%至75%。

劉建國指出，台灣應參考國際趨勢，從前端的預防、中間的篩檢，到後端的治療，都需要與時俱進。呼籲國健署盡快與跨領域專家研議，共同討論新一代的篩檢推廣政策，融入新的篩檢誘因設計、HPV創新檢測等，並規劃導入時程表，供醫護人員和一般大眾遵循。

婦團籲提供多元的篩檢方式與工具

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟表示，過去台灣子宮頸抹片篩檢政策成效卓著，未來如何進一步縮減差距，需要更多創新政策。例如澳洲高比例的男女疫苗施打策略以及HPV檢測，有望在2028年提早成為全世界第一個消除子宮頸癌的國家；加拿大、日本也相繼提出具前瞻性的子宮頸癌篩檢政策。

她認為，子宮頸癌篩檢涵蓋的年齡層廣大，應針對不同年齡層、不同風險族群的女性採取不同的溝通模式，提供多元的篩檢方式與工具，同時結合基層診所與友善診所，透過具有專業度與同理心的推廣方式，讓女性產生行動力。

台灣婦癌醫學會理事長王鵬惠認為，子宮頸癌具備傳染性疾病特質，是三大婦科癌症中最有機會透過政策手段消除的癌症；亞洲婦癌研究團體榮譽理事長賴瓊慧也表示，對於始終「叫不出來」篩檢的婦女，政府應思考開發更安心簡便的篩檢方法，例如推廣自採樣陰道標本HPV檢測，讓女性可在家中自我採撿，若檢測出高風險HPV病毒，立即做陰道鏡檢查。

國健署副署長魏璽倫指出，過往依循WHO指引，台灣側重在疫苗施打。第1劑覆蓋率已達92％，第2劑也有88％。前端做的越好，可減少後端的憾事與不幸。將繼續召集專家共同討論與推進新一代篩檢的政策設計，如篩檢年齡層是否下修、HPV檢測對象是否從6年以上未做抹片採檢放寬到3年以上、建立台灣本土的篩檢共識指引等。在教育端部分，也可以透過孩子們將相關公衛訊息傳遞給家人，用親情呼喚的力量大，國健署可跟教育單位多合作。






資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58228

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