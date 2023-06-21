目標2030年消除子宮頸癌　立委與婦團籲HPV檢測納篩檢

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子宮頸癌為2022年女性癌症死因第8位WHO訂定2030年消除女性子宮頸癌之全球目標，建議各國透過預防、篩檢、治療與照護的全面強化，將子宮頸癌發生率降到每10萬人口4人以下。根據臺灣癌症登記資料顯示，2020年的子宮頸癌標準化發生率每十萬人有7.8人，距離2030年消除子宮頸癌目標仍有一段距離。2022年的標準化死亡率為每十萬人2.7人（為女性癌症死因第8位），顯示子宮頸癌仍有一定的威脅。
子宮頸抹片檢查覆蓋率僅49.2%子宮頸癌是少數可事前積極預防的女性癌症，劉建國表示，台灣自1995年推動30歲以上婦女，每年1次子宮頸抹片公費篩檢政策，讓子宮頸癌的發生率與死亡率降低約7成，造福許多婦女。但根據近期統計數據顯示，子宮頸抹片檢查覆蓋率已難再提升，2021年全台篩檢涵蓋率僅49.2%，低於已開發國家的69%至75%。
劉建國指出，台灣應參考國際趨勢，從前端的預防、中間的篩檢，到後端的治療，都需要與時俱進。呼籲國健署盡快與跨領域專家研議，共同討論新一代的篩檢推廣政策，融入新的篩檢誘因設計、HPV創新檢測等，並規劃導入時程表，供醫護人員和一般大眾遵循。
婦團籲提供多元的篩檢方式與工具台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟表示，過去台灣子宮頸抹片篩檢政策成效卓著，未來如何進一步縮減差距，需要更多創新政策。例如澳洲高比例的男女疫苗施打策略以及HPV檢測，有望在2028年提早成為全世界第一個消除子宮頸癌的國家；加拿大、日本也相繼提出具前瞻性的子宮頸癌篩檢政策。
她認為，子宮頸癌篩檢涵蓋的年齡層廣大，應針對不同年齡層、不同風險族群的女性採取不同的溝通模式，提供多元的篩檢方式與工具，同時結合基層診所與友善診所，透過具有專業度與同理心的推廣方式，讓女性產生行動力。
台灣婦癌醫學會理事長王鵬惠認為，子宮頸癌具備傳染性疾病特質，是三大婦科癌症中最有機會透過政策手段消除的癌症；亞洲婦癌研究團體榮譽理事長賴瓊慧也表示，對於始終「叫不出來」篩檢的婦女，政府應思考開發更安心簡便的篩檢方法，例如推廣自採樣陰道標本HPV檢測，讓女性可在家中自我採撿，若檢測出高風險HPV病毒，立即做陰道鏡檢查。
國健署副署長魏璽倫指出，過往依循WHO指引，台灣側重在疫苗施打。第1劑覆蓋率已達92％，第2劑也有88％。前端做的越好，可減少後端的憾事與不幸。將繼續召集專家共同討論與推進新一代篩檢的政策設計，如篩檢年齡層是否下修、HPV檢測對象是否從6年以上未做抹片採檢放寬到3年以上、建立台灣本土的篩檢共識指引等。在教育端部分，也可以透過孩子們將相關公衛訊息傳遞給家人，用親情呼喚的力量大，國健署可跟教育單位多合作。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58228
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