科技業裁員潮捲進東南亞 叫車龍頭「Grab」宣布裁員千人
疫情爆發影響全球經濟，跨國科技業近來吹起裁員潮，就連東南亞叫車服務龍頭「Grab」也難逃縮編計畫。根據外媒引述消息，Grab打算進行新冠疫情爆發以來的最大規模裁員，最快將於本周宣布精簡人事計畫，預計一口氣裁撤員工總數的11%，相當於千名員工。
國際中心楊智傑／綜合報導
根據彭博等外媒報導，東南亞叫車龍頭「Grab」週二（20）宣布將裁員1000人，約佔其員工總數的11%。Grab執行長安東尼（Anthony Tan）在一封寄給員工的信中指出，該次裁員是公司自新冠肺炎爆發以來最大規模的一次裁員。
他強調裁員並不是公司為了達成盈利而走的捷徑，而是需要進一步管理成本並確保發展、提供更實惠的服務，在適應商業環境下所進行的戰略重組。
執行長稱Grab必須將公司規模與靈活執行力和成本領先戰略結合起來，才能持續提供更實惠的服務，滲透廣大市場；他也認為市場變化「從未如此地快速」，同時提到人工智慧等技術正在以驚人的速度發展，這也導致資本成本上升，直接影響競爭環境。
執行長還表示，無論公司是否裁員，Grab也積極控制了成本，預估將有望在今年年底前達到集團調整後EBITDA盈虧平衡的目標。