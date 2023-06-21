內蒙古礦災53人失聯近4個月 官方才認定死亡

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這起特別重大事故當時僅救出12人，其中6人生還，6人死亡，仍有47人失聯。其後官方未再通報搜救進度，直到近日才披露失聯人員已全部被認定死亡。
據澎湃新聞報導，內蒙古自治區應急管理廳6月19日發布1至5月全區安全生產形勢總體情況顯示，全區共發生生產安全事故106起、死亡160人。其中，「特別重大事故1起、死亡53人」。
在此之前，內蒙古應急管理廳通報的1至2月和1至3月情況，均包含下落不明人數或失聯人數，例如該廳5月5日的通報顯示，1至3月，全區共發生生產安全事故57起、死亡和失聯111人。但6月18日通報的1至4月的數據中，已無失聯人數。
報導引述一名權威人士20日表示，新井煤礦坍塌事故的搜救工作已結束，失聯人員已確認無生命體徵，所以全部記為死亡。另外事故原因調查工作仍在進行中，「國家礦山安全監察局那邊在做這個工作」。
據財新網今天報導，4月中旬，坍塌事故發生近50天，部分失聯人員家屬從政府方面得知，「搜救已經停了，要閉坑修邊坡，已經把機器設備都撤上來了」。
財新週刊5月8日刊發的長篇深度報導披露，事故發生後，礦山安全監察系統內部曾通報，這是繼2016年內蒙古赤峰寶馬煤礦瓦斯爆炸事故後發生的首起特別重大事故，打破了中國煤礦6年多來沒有發生特大事故的記錄，也打破了1949年以來中國露天煤礦單次事故死亡人數記錄。
財新初步調查發現，新井煤礦此前發生過多起死亡事故，並且至少三次瞞報。監管部門、煤礦負責人甚至大車司機等早已發現重重安全隱患，但未引起足夠重視，直至悲劇發生。（編輯：楊昇儒/邱國強）1120621