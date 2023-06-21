氣候異常影響芒果大小　郭國文媒合企業認購助農民

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郭國文指出，可以看到近期中國又拿農產品進行政治操作，2年前禁止台灣的鳳梨釋迦進口，昨日重新開放卻僅限台東的部分果園及包裝廠所生產，意圖明顯要分化台灣，從禁止到開放都讓農產品充滿政治味。
郭國文說，過去幾年中國不斷藉由農產品來打壓台灣，也讓果農意識到中國市場充滿政治風險，因此轉向開發內需和其他海外市場。今年芒果面臨到氣候的考驗，郭國文強調，雖然芒果小果賣相不佳但品質不減，一定也能讓國人吃得開心，希望透過企業善盡社會責任，多加認購小果，幫助農民增加收入。
農糧署副署長姚志旺表示，這個季節走到台南就會有芒果香，而且台南芒果最美最好吃。台南市政府農業局主秘吳威達則說，夏至是吃芒果最好的時機，現在促銷芒果可說是天時地利人和。與會的農會則由南化農會總幹事溫進添代表發言，強調今年芒果雖然體積小，但也因此風味更豐富、更甜，品質非常優秀。
投信投顧公會副秘書長蔡長銘表示，業者應該善盡企業社會責任，對自己國家的農民多多照顧，這次會用理事長個人信的模式，寫給會員的董事長、總經歷，希望大家多照顧果農。
壽險公會副秘書長金憶惠則透露，過去一天詢問下，目前已認購超過600箱，接下來也會繼續努力，並鼓勵公司在員工福利委員會、送禮、業務員跟客戶往來的需求上，可以優先考慮贈送芒果。銀行公會副秘書長溫國恩強調，銀行業相當重視落實企業社會責任，會積極響應照顧農民的方案，並循以往的例配合認購。